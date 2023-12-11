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В Нарве начинается строительство жилой шестиэтажки на месте снесенной школы

Срок сдачи - март 2025 года
Илья Смирнов
, журналист
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АО "Vallikraavi Kinnisvara" приступает к реализации проекта нового жилого квартала "Joaoru Residentsid" на нарвской улице Раудсилла, 1, что рядом с берегом пограничной реки и смотровой платформой "Пятикроновый вид".
АО "Vallikraavi Kinnisvara" приступает к реализации проекта нового жилого квартала "Joaoru Residentsid" на нарвской улице Раудсилла, 1, что рядом с берегом пограничной реки и смотровой платформой "Пятикроновый вид". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В декабре начинается строительство первого в Нарве за многие годы полностью нового квартирного дома. Пока что будет возведен только один дом на 45 квартир, при нем парковочное здание, а также зона отдыха и детская площадка.

Акционерное общество "Vallikraavi Kinnisvara", зарегистрированное в Тарту, приступает в Нарве к реализации проекта нового жилого квартала "Joaoru Residentsid" в историческом районе Йоаорг, на улице Раудсилла, 1. Стройка развернется на месте снесенного семь лет назад здания Нарвской Юхкентальской средней школы, или бывшей школы №7, рядом со смотровой платформой у реки Нарва "Пятикроновый вид" и неподалеку от Нарвской Александровской церкви.

В среду, 13 декабря, на ул. Раудсилла, 1 празднично отметят начало строительства первого дома из пяти спроектированных в этом месте. "Дом должен быть готов в марте 2025 года", - сообщил "Северному побережью" руководитель "Vallikraavi Kinnisvara" Индрек Рентель.

Компания уже ранее сообщала, что вместе с первым домом построят и три четверти объема парковочного здания, спроектированного для целого квартала.

План будущего квартала "Joaoru Residentsid", где главными объектами станут пять квартирных домов оригинальной конфигурации. Оранжевым цветом на плане выделено здание, строительство которого начинается прямо сейчас.
План будущего квартала "Joaoru Residentsid", где главными объектами станут пять квартирных домов оригинальной конфигурации. Оранжевым цветом на плане выделено здание, строительство которого начинается прямо сейчас. Фото: Vallikraavi Kinnisvara

Строительство еще четырех квартирных домов "Joaoru Residentsid" пока не анонсировано. В "Vallikraavi Kinnisvara" и другие эксперты по недвижимости ранее не раз рассуждали об отсутствии хороших рыночных условий для строительства в приграничном регионе новых и оттого недешевых квартирных домов.

В том шестиэтажном доме с дополнительным мансардным этажом, который сейчас начинают строить на севере участка по ул. Раудсилла, 1, будет 45 квартир - от однокомнатных до шестикомнатных, площадью от 32,8 до 179,4 квадратных метров. Будет лифт. Детскую площадку планируется построить в северо-восточном углу участка "Joaoru Residentsid".

Стоимость квадратного метра жилья в новом доме еще не объявлена.

Двумя равными совладельцами АО "Vallikraavi Kinnisvara" являются бизнесмены Райво Ранд и Айвар Туулберг, более известные в качестве владельцев строительного концерна "Rand & Tuulberg", одного из крупнейших в Эстонии. Их компания по развитию недвижимости "Vallikraavi Kinnisvara" купила в 2016 году у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по улице Раудсилла, 1. Данное место привлекает широким видом на пограничную реку, речной променад и две крепости. Новый владелец недвижимости быстро снес пустовавшее здание бывшей Юхкентальской школы, которая была закрыта еще в 2006 году, и взялся за бизнес-план строительства в этом месте жилого комплекса.

Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов и до пяти вспомогательных зданий. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и влияние строительства на охраняемую зону речного берега. Готовая детальная планировка участка была установлена в 2020 году.

Ходатайство о разрешении на строительство АО "Vallikraavi Kinnisvara" представило в Нарвскую горуправу в октябре 2021 года, одновременно начав поиск покупателей для будущего жилья.

Планировалось начать строить первый квартирный дом и автопарковку "Joaoru Residentsid" весной 2022 года. Реклама нового жилья в Нарве у границы готовилась также в Санкт-Петербурге. Однако в планы вмешалась война в Украине, развязанная Россией в феврале того года, а также ее экономические и рыночные последствия. Разрешение на строительство первого дома "Joaoru Residentsid" было выдано Нарвской горуправой "Vallikraavi Kinnisvara" 2 марта 2022 года, то есть на седьмой день полномасштабной войны.

Столкнувшись с таким форс-мажором АО "Vallikraavi Kinnisvara" попросило Нарвскую горуправу продлить сроки выполнения инвестиционных обязательств, взятых компанией еще при покупке недвижимости. Горуправа удовлетворила это ходатайство в апреле 2023 года. Новым сроком вложения в развитие участка по меньшей мере 3,1 миллиона евро теперь установлена середина 2029 года. В противном случае компания будет обязана уплатить Нарве штраф в размере 10 процентов от недостающей инвестиционной суммы.

О еще довоенных планах и перспективах рынка нового жилья в Нарве, включая планы строительства на улице Раудсилла, 1, "Северное побережье" писало подробнее четыре года назад.

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Нарва
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