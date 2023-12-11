В декабре начинается строительство первого в Нарве за многие годы полностью нового квартирного дома. Пока что будет возведен только один дом на 45 квартир, при нем парковочное здание, а также зона отдыха и детская площадка.
В Нарве начинается строительство жилой шестиэтажки на месте снесенной школы
Акционерное общество "Vallikraavi Kinnisvara", зарегистрированное в Тарту, приступает в Нарве к реализации проекта нового жилого квартала "Joaoru Residentsid" в историческом районе Йоаорг, на улице Раудсилла, 1. Стройка развернется на месте снесенного семь лет назад здания Нарвской Юхкентальской средней школы, или бывшей школы №7, рядом со смотровой платформой у реки Нарва "Пятикроновый вид" и неподалеку от Нарвской Александровской церкви.
В среду, 13 декабря, на ул. Раудсилла, 1 празднично отметят начало строительства первого дома из пяти спроектированных в этом месте. "Дом должен быть готов в марте 2025 года", - сообщил "Северному побережью" руководитель "Vallikraavi Kinnisvara" Индрек Рентель.
Компания уже ранее сообщала, что вместе с первым домом построят и три четверти объема парковочного здания, спроектированного для целого квартала.
Строительство еще четырех квартирных домов "Joaoru Residentsid" пока не анонсировано. В "Vallikraavi Kinnisvara" и другие эксперты по недвижимости ранее не раз рассуждали об отсутствии хороших рыночных условий для строительства в приграничном регионе новых и оттого недешевых квартирных домов.
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В том шестиэтажном доме с дополнительным мансардным этажом, который сейчас начинают строить на севере участка по ул. Раудсилла, 1, будет 45 квартир - от однокомнатных до шестикомнатных, площадью от 32,8 до 179,4 квадратных метров. Будет лифт. Детскую площадку планируется построить в северо-восточном углу участка "Joaoru Residentsid".
Стоимость квадратного метра жилья в новом доме еще не объявлена.
Двумя равными совладельцами АО "Vallikraavi Kinnisvara" являются бизнесмены Райво Ранд и Айвар Туулберг, более известные в качестве владельцев строительного концерна "Rand & Tuulberg", одного из крупнейших в Эстонии. Их компания по развитию недвижимости "Vallikraavi Kinnisvara" купила в 2016 году у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по улице Раудсилла, 1. Данное место привлекает широким видом на пограничную реку, речной променад и две крепости. Новый владелец недвижимости быстро снес пустовавшее здание бывшей Юхкентальской школы, которая была закрыта еще в 2006 году, и взялся за бизнес-план строительства в этом месте жилого комплекса.
Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов и до пяти вспомогательных зданий. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и влияние строительства на охраняемую зону речного берега. Готовая детальная планировка участка была установлена в 2020 году.
Ходатайство о разрешении на строительство АО "Vallikraavi Kinnisvara" представило в Нарвскую горуправу в октябре 2021 года, одновременно начав поиск покупателей для будущего жилья.
Планировалось начать строить первый квартирный дом и автопарковку "Joaoru Residentsid" весной 2022 года. Реклама нового жилья в Нарве у границы готовилась также в Санкт-Петербурге. Однако в планы вмешалась война в Украине, развязанная Россией в феврале того года, а также ее экономические и рыночные последствия. Разрешение на строительство первого дома "Joaoru Residentsid" было выдано Нарвской горуправой "Vallikraavi Kinnisvara" 2 марта 2022 года, то есть на седьмой день полномасштабной войны.
Столкнувшись с таким форс-мажором АО "Vallikraavi Kinnisvara" попросило Нарвскую горуправу продлить сроки выполнения инвестиционных обязательств, взятых компанией еще при покупке недвижимости. Горуправа удовлетворила это ходатайство в апреле 2023 года. Новым сроком вложения в развитие участка по меньшей мере 3,1 миллиона евро теперь установлена середина 2029 года. В противном случае компания будет обязана уплатить Нарве штраф в размере 10 процентов от недостающей инвестиционной суммы.
О еще довоенных планах и перспективах рынка нового жилья в Нарве, включая планы строительства на улице Раудсилла, 1, "Северное побережье" писало подробнее четыре года назад.