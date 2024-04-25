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Учителя на каникулах учились пользоваться возможностями искусственного интеллекта

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Один из мастер-классов назывался "Понимает ли что-то искусственный интеллект?". Понимает, однако на сто процентов доверять искусственному помощнику нельзя.
Один из мастер-классов назывался "Понимает ли что-то искусственный интеллект?". Понимает, однако на сто процентов доверять искусственному помощнику нельзя. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На образовательной ярмарке Алутагузеской волости, собравшей в Мяэтагузе 140 педагогов со всего уезда, самой популярной темой стал искусственный интеллект, помогающий упростить работу учителя и сделать уроки более интересными.

Во вторник в Мяэтагузеской основной школе можно было поучаствовать в 18 мастер-классах, которые были очень разными - от обучения математике в движении до решения поведенческих проблем. Целых три мастер-класса были посвящены искусственному интеллекту. Учитель Иллукаской школы Катрин Поол делилась с коллегами практическими приемами, как заставить искусственный интеллект работать себе на пользу.

- Я веду несколько предметов, в настоящий момент учусь в магистратуре Тартуского университета на учителя истории и обществоведения. Так как преподаю также информатику, то одним из объектов моего углубленного интереса является искусственный интеллект, который все больше проникает в школу, - пояснила она.

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