Учителя на каникулах учились пользоваться возможностями искусственного интеллекта

Во вторник в Мяэтагузеской основной школе можно было поучаствовать в 18 мастер-классах, которые были очень разными - от обучения математике в движении до решения поведенческих проблем. Целых три мастер-класса были посвящены искусственному интеллекту. Учитель Иллукаской школы Катрин Поол делилась с коллегами практическими приемами, как заставить искусственный интеллект работать себе на пользу.