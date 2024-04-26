Президент Эстонии Алар Карис 26 апреля назначил Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) новым министром по делам регионов, как информирует новостной портал Rus.ERR.
Пирет Хартман стала новым министром по делам регионов
В новую должность Пирет Хартман официально вступит на следующей неделе, когда принесет присягу перед Рийгикогу.
Прежний министр по делам регионов - тоже социал-демократ Мадис Каллас 16 апреля подал в отставку по собственному желанию. После этого он восстановил свои депутатские полномочия в Рийгикогу.