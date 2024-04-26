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Пирет Хартман стала новым министром по делам регионов

Северное побережье
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Пирет Хартман названа новым министром по делам регионов.
Пирет Хартман названа новым министром по делам регионов. Фото: Tairo Lutter

Президент Эстонии Алар Карис 26 апреля назначил Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) новым министром по делам регионов, как информирует новостной портал Rus.ERR.

В новую должность Пирет Хартман официально вступит на следующей неделе, когда принесет присягу перед Рийгикогу.

Прежний министр по делам регионов - тоже социал-демократ Мадис Каллас 16 апреля подал в отставку по собственному желанию. После этого он восстановил свои депутатские полномочия в Рийгикогу.

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Эстония
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