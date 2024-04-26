Пирет Хартман стала новым министром по делам регионов

В новую должность Пирет Хартман официально вступит на следующей неделе, когда принесет присягу перед Рийгикогу.

Прежний министр по делам регионов - тоже социал-демократ Мадис Каллас 16 апреля подал в отставку по собственному желанию. После этого он восстановил свои депутатские полномочия в Рийгикогу.