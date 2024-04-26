Родители тойласких школьников оспорили в суде закрытие гимназической части

Тойлаское волостное собрание 27 марта приняло решение, что с 1 сентября 2026 года в Тойла прекратится предоставление гимназического образования и при поддержке Министерства образования и науки там будет построена новая основная школа. Пирет Тоовис, родительница и член правления НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks", сразу после решения волостного собрания заявила, что оно недальновидное и не учитывает мнение местной общины, поэтому планируется оспорить решение в суде.

Ровно через месяц 25 родителей подали совместную жалобу в Тартуский административный суд.

- Наша жалоба основана на экспертных заключениях - последнее из них было получено в пятницу утром. Мы считаем, что если нашим детям придется уехать отсюда, это приведет к снижению качества образования и ухудшению учебной среды, которая в Тойла отличная, - пояснила Пирет Тоовис.

По ее словам, муниципалитет должен был принять взвешенное решение, а также учесть мнение общины, привлечь экспертов и провести исследования о том, что повлечет за собой такое важное решение. "По нашей оценке, этого не было сделано или было сделано половинчато".

Родители не ходатайствуют в суде о применении первичной правовой защиты, поскольку обучение в школе продолжается и прием в десятый класс открыт.

- Мы предполагаем, что судебное разбирательство обойдется примерно в 6000 евро. Мы собираем пожертвования для НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks" и немедленно опубликуем обращение в социальных сетях, - сказала Пирет Тоовис.

Старейшина Тойлаской волости Эве Эаст отметила, что волостная власть в курсе касательно обращения в суд. "Теперь мы ждем, когда суд предложит волостной управе высказать свое мнение".

По словам Эве Эаст, волостной управе поступила предварительная информация о том, что Министерство образования и науки внесет Тойласкую волость в список получателей поддержки для упорядочения школьной сети. "Как только мы получим от министерства официальное подтверждение финансовой поддержки, мы продолжим реализацию нашего плана действий и приступим к подготовке архитектурного конкурса на строительство нового здания основной школы на 180 мест".