ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Лаури Ляэнеметс

После этого у министра внутренних дел не остается другого выбора, как поставить здешние приходы перед фактом, что из подчинения Москвы надо выйти. Проведение этого процесса требует тонкого искусства. Нет сомнения, что кремлевская пропаганда, да и те жители Эстонии, которые разделяют тамошние взгляды, попытаются представить происходящее как преследование верующих и будут устраивать в связи с этим информационную шумиху и распространять прямую ложь. В определенной мере этому способствуют также отдельные эстонские политики, надеющиеся таким образом понравиться своим избирателям.