Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс ездил на этой неделе в Куремяэ убеждать игуменью Пюхтицкого монастыря Филарету в том, что монастырю надо бы отойти от Московского патриархата, поскольку Патриарх Московский Кирилл по сути объявил Западу и в том числе Эстонии священную войну, а также потребовал всех относящихся к Московскому патриархату православных поддержать ее.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Лаури Ляэнеметс
После этого у министра внутренних дел не остается другого выбора, как поставить здешние приходы перед фактом, что из подчинения Москвы надо выйти. Проведение этого процесса требует тонкого искусства. Нет сомнения, что кремлевская пропаганда, да и те жители Эстонии, которые разделяют тамошние взгляды, попытаются представить происходящее как преследование верующих и будут устраивать в связи с этим информационную шумиху и распространять прямую ложь. В определенной мере этому способствуют также отдельные эстонские политики, надеющиеся таким образом понравиться своим избирателям.
Для Ляэнеметса этот процесс подобен ходьбе по канату. С одной стороны, тут требуется решительность, а с другой стороны, приходится действовать так, чтобы не увеличить число затаивших злобу на эстонское государство людей. Это кажется даже более богатым нюансами и тонким процессом, чем приостановка избирательного права для граждан России на местных выборах, против которой выступают соцдемы во главе с Ляэнеметсом.