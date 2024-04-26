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"Narva Trans" уволил главного тренера

Эрик Гамзеев
, журналист
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Алексей Еременко смог руководить в нынешнем сезоне командой "Narva Trans" всего в семи играх лиги мастеров.
Алексей Еременко смог руководить в нынешнем сезоне командой "Narva Trans" всего в семи играх лиги мастеров. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Футбольный клуб "Narva Trans" освободил от должности главного тренера представительской команды Алексея Еременко, под руководством которого команда очень плохо начала сезон в лиге мастеров.

В лаконичном сообщении лучшего футбольного клуба Ида-Вирумаа "Narva Trans" отмечено, что увольнение состоялось по соглашению сторон. Однако о недовольстве тренером - родившимся в России гражданином Финляндии - свидетельствует информация в пресс-сообщении о том, что под руководством Еременко, во второй раз ставшего прошлым летом главным тренером команды, "Narva Trans" победил всего в пяти играх из 22 проведенных, в пятнадцати проиграл и две закончил вничью.

Угроза увольнения нависла над Еременко нынче уже после первых трех туров, когда "Narva Trans" потерпел три крупных поражения. Затем последовали первая победа и ничья, однако в прошлое воскресенье команда опять проиграла, когда на Сааремаа уступила "Kuressaare" с крупным счетом 0:5, причем такой счет появился на табло уже к концу первого тайма.

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