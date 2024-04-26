"Narva Trans" уволил главного тренера

В лаконичном сообщении лучшего футбольного клуба Ида-Вирумаа "Narva Trans" отмечено, что увольнение состоялось по соглашению сторон. Однако о недовольстве тренером - родившимся в России гражданином Финляндии - свидетельствует информация в пресс-сообщении о том, что под руководством Еременко, во второй раз ставшего прошлым летом главным тренером команды, "Narva Trans" победил всего в пяти играх из 22 проведенных, в пятнадцати проиграл и две закончил вничью.