ОПРОС Сделала ли Эстония правильно, вступив 20 лет назад в Евросоюз?

Фото: Peeter Lilleväli Инга ПАЛЬМ, пенсионер: - Тогда сделали очень правильный шаг, потому что если бы мы остались одни, а не вступили в Евросоюз, тогда точно были бы такие же проблемы, как на Украине сегодня. За 20 лет многое изменилось, и, думаю, уже нет сомневающихся.

Фото: Peeter Lilleväli Антс Эдуард РОЗЕНФЕЛЬД, пенсионер: - Безусловно, поступили тогда правильно. За эти годы очень много сделано именно с поддержкой Евросоюза. Не думаю, что маленькая Эстония могла бы у себя найти деньги для значительных преобразований, которые произошли если не во всех, то во многих сферах. Стоит помнить и о том, что у нас такой сосед, которого надо немного опасаться. Нынешняя ситуация это подтверждает.

Фото: Peeter Lilleväli Лидия КИСЛИЦИНА, пенсионер: - Правильно! Евросоюз - это прежде всего содружество, уверенность в том, что мы не одни остались и, если что, есть кому поддержать. Изменения в окружающем тоже очевидны - много сделано в благоустройстве, дороги улучшились и прочее.

Фото: Peeter Lilleväli Марго КАЛЬЮС, пенсионер: - Очень хороший вопрос. Можно рассуждать так, что с одним союзом только расстались, тут же в другой вступили и это плохо. Но это не так, большой плюс, что благодаря этому шагу в развитии страны очень много выиграли.

Фото: Peeter Lilleväli Кайдо ТЮРКСОН, предприниматель: - Ни одной отрицательной стороны в этом факте не вижу. Развитие очень заметно во всех сферах и во многом благодаря ЕС. Эстония маленькая страна и должна иметь друзей. По-моему, Евросоюз - лучшие друзья, которых можно было выбрать.