Школьный коллектив Славянской основной школы негативно относится к предложению Министерства образования и науки, сделанному городу Кохтла-Ярве, об отчуждении недвижимости по улице Пярна, 49, где сейчас действует наша школа, чтобы построить там новое здание для Ярвеской государственной школы.
Славянская основная школа хочет продолжать работу в своем нынешнем здании
В этом году в Славянской основной школе учится около 400 детей. Когда-то это школьное здание было построено с расчетом на 700 учеников, но, несмотря на это, в нем нет сегодня лишних помещений, поскольку мы стараемся удовлетворить особые образовательные потребности всех учеников. Это обстоятельство укрепляет популярность школы среди горожан и жителей соседних волостей, особенно жителей деревни Ярве Тойлаской волости.
В январе 2024 года Кохтла-Ярвеское горуправление одобрило программу развития Славянской основной школы на 2024-2026 годы. В 2023 году была улучшена также окружающая школу инфраструктура. В том числе были созданы дополнительные парковочные места на Мыйза теэ, что свидетельствует о заинтересованности местного самоуправления в содействии повышению безопасности школы, а также о желании и готовности развивать городскую школу, а не создавать для нее худшие условия или мириться с имеющимися.
Желание владельца Ярвеской государственной школы, то есть Министерства образования, построить новое здание на территории Славянской основной школы содержит, по оценке коллектива Славянской основной школы, противоречия принципам равного обращения, а также нарушает права детей Славянской основной школы получать полноценное образование, сохраняя при этом благополучие и здоровье.
На состоявшейся 1 апреля встрече школьного коллектива с представителями города не говорилось о намерении передать недвижимость Славянской основной школы для строительства Ярвеской школы и о переезде школы в здание на Ярвекюла теэ, 39, где в последний раз на замещающей площади несколько лет действовала Кесклиннаская основная школа. Школьный коллектив приходит в замешательство, читая в СМИ о таких планах.
20 марта состоялось собрание попечительского совета с участием представителя города, на котором члены совета выразили свое негативное отношение к строительству нового здания для Ярвеской школы на территории по улице Пярна, 49. Председатель попечительского совета отправил обращение к содержателю школы, т.е. в горуправление мэру и председателю горсобрания. На этом собрании тоже не прозвучало намерения перевести Славянскую основную школу в здание на Ярвекюла теэ, 39.
После выхода статьи в "Северном побережье" 22 апреля председатель попечительского совета снова отправил свое обращение в горуправление и горсобрание, однако письменный ответ еще не пришел.
Создание новых и современных возможностей учебы должно быть равным для всех учеников города, а не происходить за счет учеников Славянской основной школы.
Коллектив Славянской основной школы хочет продолжить свою работу в существующем школьном здании. Мы считаем важной преемственность, но на первом месте, несомненно, остаются благополучие и безопасность детей, а также их право получать образование в школе, в пользу которой они когда-то сделали выбор, поступив учиться сюда. На сегодня учебная деятельность в нашем школьном здании непрерывно осуществляется вот уже 59 лет, то есть история у школьного здания долгая, есть свои традиции и большое количество выпускников.
На настоящий момент в списках поступающих осенью в первый класс есть дети на два класса. Это показывает, что и по мнению родителей школа предлагает хорошее образование и спрос велик.
"Надо найти решение, которое бы удовлетворило потребности Ярвеской школы и сохранило при этом благополучие Славянской основной школы и общины".Коллектив Славянской основной школы
Аргумент, будто строить здание для Ярвеской школы больше негде, несостоятелен. Не может быть так, чтобы в городе Кохтла-Ярве единственным подходящим для этого школьного здания местом была недвижимость нашей школы. Очевидно, что мы, к сожалению, стали площадкой для политических игр. Идет постоянная демагогия, подтасовки.
Здание нашей школы в достаточно хорошем состоянии, учащихся у нас хватает, в порядок приведены также окрестности школы, что еще раз подтверждает тот факт, что все функционирует и школа жизнеспособна. Школа предлагает ученикам обучение с языковым погружением хорошего уровня, и коллектив школы делал и продолжает делать все для того, чтобы и в будущем было так же. Это свидетельствует о силе и стойкости нашей школы, о ее успешности и упорстве.
Давайте не будем терять в этой войне за недвижимость фокус, который у всех нас должен быть общим - жизнеспособное и устойчивое обучение, которое в данном случае хотят разрушить. Что важно для городских руководителей - неужто действительно возведение на нашей недвижимости здания для Ярвеской школы посредством разрушения прошлого и будущего Славянской школы? Ведь можно поступить и по-другому, и лучшим компромиссом тут стал бы поиск другой недвижимости для строительства нового здания Ярвеской школы.
Надо найти решение, которое бы удовлетворило потребности Ярвеской школы и сохранило при этом благополучие Славянской основной школы и общины.