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Славянская основная школа хочет продолжать работу в своем нынешнем здании

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На месте нынешнего расположения Славянской основной школы на улице Пярна Министерство образования хочет построить новое здание для принадлежащей государству Ярвеской школы, которая располагается сейчас на улице Катсе.
На месте нынешнего расположения Славянской основной школы на улице Пярна Министерство образования хочет построить новое здание для принадлежащей государству Ярвеской школы, которая располагается сейчас на улице Катсе. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Школьный коллектив Славянской основной школы негативно относится к предложению Министерства образования и науки, сделанному городу Кохтла-Ярве, об отчуждении недвижимости по улице Пярна, 49, где сейчас действует наша школа, чтобы построить там новое здание для Ярвеской государственной школы.

В этом году в Славянской основной школе учится около 400 детей. Когда-то это школьное здание было построено с расчетом на 700 учеников, но, несмотря на это, в нем нет сегодня лишних помещений, поскольку мы стараемся удовлетворить особые образовательные потребности всех учеников. Это обстоятельство укрепляет популярность школы среди горожан и жителей соседних волостей, особенно жителей деревни Ярве Тойлаской волости.

В январе 2024 года Кохтла-Ярвеское горуправление одобрило программу развития Славянской основной школы на 2024-2026 годы. В 2023 году была улучшена также окружающая школу инфраструктура. В том числе были созданы дополнительные парковочные места на Мыйза теэ, что свидетельствует о заинтересованности местного самоуправления в содействии повышению безопасности школы, а также о желании и готовности развивать городскую школу, а не создавать для нее худшие условия или мириться с имеющимися.

Желание владельца Ярвеской государственной школы, то есть Министерства образования, построить новое здание на территории Славянской основной школы содержит, по оценке коллектива Славянской основной школы, противоречия принципам равного обращения, а также нарушает права детей Славянской основной школы получать полноценное образование, сохраняя при этом благополучие и здоровье.

На состоявшейся 1 апреля встрече школьного коллектива с представителями города не говорилось о намерении передать недвижимость Славянской основной школы для строительства Ярвеской школы и о переезде школы в здание на Ярвекюла теэ, 39, где в последний раз на замещающей площади несколько лет действовала Кесклиннаская основная школа. Школьный коллектив приходит в замешательство, читая в СМИ о таких планах.

20 марта состоялось собрание попечительского совета с участием представителя города, на котором члены совета выразили свое негативное отношение к строительству нового здания для Ярвеской школы на территории по улице Пярна, 49. Председатель попечительского совета отправил обращение к содержателю школы, т.е. в горуправление мэру и председателю горсобрания. На этом собрании тоже не прозвучало намерения перевести Славянскую основную школу в здание на Ярвекюла теэ, 39.

После выхода статьи в "Северном побережье" 22 апреля председатель попечительского совета снова отправил свое обращение в горуправление и горсобрание, однако письменный ответ еще не пришел.

Создание новых и современных возможностей учебы должно быть равным для всех учеников города, а не происходить за счет учеников Славянской основной школы.

Коллектив Славянской основной школы хочет продолжить свою работу в существующем школьном здании. Мы считаем важной преемственность, но на первом месте, несомненно, остаются благополучие и безопасность детей, а также их право получать образование в школе, в пользу которой они когда-то сделали выбор, поступив учиться сюда. На сегодня учебная деятельность в нашем школьном здании непрерывно осуществляется вот уже 59 лет, то есть история у школьного здания долгая, есть свои традиции и большое количество выпускников.

На настоящий момент в списках поступающих осенью в первый класс есть дети на два класса. Это показывает, что и по мнению родителей школа предлагает хорошее образование и спрос велик. 

"Надо найти решение, которое бы удовлетворило потребности Ярвеской школы и сохранило при этом благополучие Славянской основной школы и общины".

Коллектив Славянской основной школы

Аргумент, будто строить здание для Ярвеской школы больше негде, несостоятелен. Не может быть так, чтобы в городе Кохтла-Ярве единственным подходящим для этого школьного здания местом была недвижимость нашей школы. Очевидно, что мы, к сожалению, стали площадкой для политических игр. Идет постоянная демагогия, подтасовки.

Здание нашей школы в достаточно хорошем состоянии, учащихся у нас хватает, в порядок приведены также окрестности школы, что еще раз подтверждает тот факт, что все функционирует и школа жизнеспособна. Школа предлагает ученикам обучение с языковым погружением хорошего уровня, и коллектив школы делал и продолжает делать все для того, чтобы и в будущем было так же. Это свидетельствует о силе и стойкости нашей школы, о ее успешности и упорстве.

Давайте не будем терять в этой войне за недвижимость фокус, который у всех нас должен быть общим - жизнеспособное и устойчивое обучение, которое в данном случае хотят разрушить. Что важно для городских руководителей - неужто действительно возведение на нашей недвижимости здания для Ярвеской школы посредством разрушения прошлого и будущего Славянской школы? Ведь можно поступить и по-другому, и лучшим компромиссом тут стал бы поиск другой недвижимости для строительства нового здания Ярвеской школы.

Надо найти решение, которое бы удовлетворило потребности Ярвеской школы и сохранило при этом благополучие Славянской основной школы и общины.

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