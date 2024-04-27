Славянская основная школа хочет продолжать работу в своем нынешнем здании

В этом году в Славянской основной школе учится около 400 детей. Когда-то это школьное здание было построено с расчетом на 700 учеников, но, несмотря на это, в нем нет сегодня лишних помещений, поскольку мы стараемся удовлетворить особые образовательные потребности всех учеников. Это обстоятельство укрепляет популярность школы среди горожан и жителей соседних волостей, особенно жителей деревни Ярве Тойлаской волости.

В январе 2024 года Кохтла-Ярвеское горуправление одобрило программу развития Славянской основной школы на 2024-2026 годы. В 2023 году была улучшена также окружающая школу инфраструктура. В том числе были созданы дополнительные парковочные места на Мыйза теэ, что свидетельствует о заинтересованности местного самоуправления в содействии повышению безопасности школы, а также о желании и готовности развивать городскую школу, а не создавать для нее худшие условия или мириться с имеющимися.

Желание владельца Ярвеской государственной школы, то есть Министерства образования, построить новое здание на территории Славянской основной школы содержит, по оценке коллектива Славянской основной школы, противоречия принципам равного обращения, а также нарушает права детей Славянской основной школы получать полноценное образование, сохраняя при этом благополучие и здоровье.