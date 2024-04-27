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Снег упал с крыши на автомобиль: страховая фирма взыскала ущерб с товарищества

Эрик Калда
, журналист
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Хотя на стене дома по улице Кутсе, 3 висят таблички, предупреждающие о возможном падении снега и сосулек, это не освобождает товарищество от ответственности, если из-за падения льда и снега с крыши на его территории кто-то пострадает.
Хотя на стене дома по улице Кутсе, 3 висят таблички, предупреждающие о возможном падении снега и сосулек, это не освобождает товарищество от ответственности, если из-за падения льда и снега с крыши на его территории кто-то пострадает. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

После того как страховая фирма возместила клиенту ущерб, причиненный падением глыбы льда на крышу его автомобиля, страховщик нацелился на кошелек квартирного товарищества и выиграл дело.

В январе 2021 года лед и снег упали с крыши жилого дома на крышу внедорожника "Toyota", припаркованного у многоквартирного дома по улице Кутсе, 3 в Йыхви. Автомобиль был застрахован, и, согласно договору, страховая фирма "ERGO Insurance SE" выплатила компенсацию в размере 5940 евро. После этого страховщик потребовал от квартирного товарищества компенсацию убытка, но, не получив денег, обратился в суд.

Товарищество не признало ответственности

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