Снег упал с крыши на автомобиль: страховая фирма взыскала ущерб с товарищества

В январе 2021 года лед и снег упали с крыши жилого дома на крышу внедорожника "Toyota", припаркованного у многоквартирного дома по улице Кутсе, 3 в Йыхви. Автомобиль был застрахован, и, согласно договору, страховая фирма "ERGO Insurance SE" выплатила компенсацию в размере 5940 евро. После этого страховщик потребовал от квартирного товарищества компенсацию убытка, но, не получив денег, обратился в суд.