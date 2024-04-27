ПЕРЕДОВИЦА От всех ошибок не застрахуешься

Поэтому довольно распространены случаи возмещения ущерба, когда, например, соседу, пострадавшему из-за водопроводной аварии в квартире, ущерб оплачивает его страховая фирма, которая, в свою очередь, требует эти деньги с собственника квартиры, где случилась авария. Однако последний может защитить себя от подобных расходов, заключив договор страхования ответственности, который в таких случаях защищает собственника квартиры, причинившего ущерб.

Касса здоровья тоже часто обивает пороги судов, требуя, например, возмещения медицинских счетов от тех, кто, совершив насильственное преступление, причинил вред здоровью другого человека, на лечение которого Кассе здоровья пришлось нести расходы. Суды обычно взыскивают эти суммы с того, кто причинил вред здоровью.

Иногда, хотя и редко, политикам также выставляются счета, например, когда они оказываются на скамье подсудимых. Возьмем случай с Майлис Репс, бывшим министром образования и науки от Центристской партии, которая сейчас ожидает своего приговора по обвинению в злоупотреблениях. Или ее бывшего однопартийца Мартина Репинского, бывшего старейшину Йыхвиской волости, который сейчас также находится под судом. Йыхвиская волостная власть подала против него иск о возмещении ущерба на тысячи евро, поскольку он будучи волостным старейшиной превысил свои полномочия, когда велел выплатить выходное пособие сотрудникам, от которых он хотел избавиться, хотя оно им не полагалось.

Но политики не всегда несут ответственность за возможный ущерб. Вспомним о случае, недавно описанном в "Северном побережье", когда из-за решений бывшего волостного управления девелопер, который планировал построить в волости солнечный парк, из-за провала проекта теперь требует с муниципалитета 17 миллионов евро. Если это требование о возмещении ущерба хотя бы частично будет удовлетворено, то ответственность за это, вероятно, понесут не допустившие ошибку чиновники, а все налогоплательщики и избиратели Йыхви. К сожалению, ущерб, причиненный ошибкой избирателей, никакая страховка компенсировать не сможет.