СПАСАТЕЛИ Из-за строителей в квартире произошла утечка газа

В ходе строительных работ в одной из квартир была случайно перерезана газовая труба. К моменту прибытия спасателей людей в доме уже не было. Спасатели перекрыли газовый кран в подъезде и начали проветривать квартиру. После проветривания жильцам разрешили вернуться в квартиру.