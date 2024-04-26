Утром 24 апреля в центр тревоги сообщили, что в многоквартирном доме на улице Уус в Ярвеской части города Кохтла-Ярве произошла утечка газа.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Из-за строителей в квартире произошла утечка газа
В ходе строительных работ в одной из квартир была случайно перерезана газовая труба. К моменту прибытия спасателей людей в доме уже не было. Спасатели перекрыли газовый кран в подъезде и начали проветривать квартиру. После проветривания жильцам разрешили вернуться в квартиру.
Квартирное товарищество продолжило ремонтировать поврежденную газовую трубу.