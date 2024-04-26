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СПАСАТЕЛИ Из-за строителей в квартире произошла утечка газа

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Утром 24 апреля в центр тревоги сообщили, что в многоквартирном доме на улице Уус в Ярвеской части города Кохтла-Ярве произошла утечка газа.

В ходе строительных работ в одной из квартир была случайно перерезана газовая труба. К моменту прибытия спасателей людей в доме уже не было. Спасатели перекрыли газовый кран в подъезде и начали проветривать квартиру. После проветривания жильцам разрешили вернуться в квартиру.

Квартирное товарищество продолжило ремонтировать поврежденную газовую трубу.

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