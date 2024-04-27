ДРУЖИННИК Дебаты: как говорить молодежи о войне?

Я обобщаю, но почему я осмеливаюсь утверждать это? Давая уроки именно ученикам из иноязычных семей, я часто пользуюсь возможностью показывать им эстонские художественные фильмы. Главным образом показывал два фильма, один из них - "1944", второй - "Elavad pildid". В обоих случаях не даю предварительной оценки того, что они будут смотреть. Но после просмотра хочу услышать от них, какие мысли, чувства и эмоции вызвал фильм.

Седьмая посвященная генералу Тыниссону историческая конференция

Общество Йыхвиского музея в сотрудничестве с Алутагузеской дружиной "Кайтселийта" организовало 18 апреля в Йыхвиском концертном доме VII конференцию памяти генерала Александера Тыниссона, посвященную событиям Второй мировой войны в Йыхви и Ида-Вирумаа.

С докладами выступили историк Валло Реймаа и директор Вайвараского музея Синимяэ Ивика Майдре, деятель в области финско-эстонского туризма и историк-исследователь Пекка Линнайнен, член правления Алутагузеской дружины Калев Наур, председатель Тойлаского волостного общества образования и культуры Бруно Уустал, учащиеся Йыхвиской гимназии и Тартуской гимназии Треффнера.

На конференции среди прочего отметили роль города Йыхви как тыла и логистического центра проходивших в Синимяэ боев, а также говорили о связанных со Второй мировой войной разрушениях в Йыхви и его ближайших окрестностях. На конференции открыли также подготовленную Обществом Йыхвиского музея фотовыставку, рассказывающую о военных разрушениях в городе Йыхви в ходе Второй мировой войны и об их отражении в прессе.