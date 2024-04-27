Ставшая традиционной конференция памяти генерала Александера Тыниссона направлена на молодежь - организаторы призывают школьников не только слушать, но и выступать с докладами. Тема обсуждения и на этот раз была связана с подрастающим поколением: как рассказывать молодежи Ида-Вирумаа о Второй мировой войне?
ДРУЖИННИК ⟩ Дебаты: как говорить молодежи о войне?
В дискуссионной панели участвовали учитель истории Нарвской эстонской государственной гимназии Вахур Курвитс, учитель истории Йыхвиской гимназии Калле Пярт, генерал-майор в отставке, член Рийгикогу Меэлис Кийли и директор Люганузеской школы Валло Реймаа. Модератором дебатов был руководитель Йыхвиской основной школы по развитию и помощник командира Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Яак Саар.
Наша молодежь происходит из очень разной культурной и семейной среды и информационного пространства. Мы знаем, что наш "хороший" сосед обладает огромной демагогической способностью переписывать историю именно так, как того хочет само это государство. Кто формирует образ мышления нашей молодежи и как она понимает период Второй мировой войны, который Россия в своих художественных фильмах героизирует? То есть насколько мы можем быть сегодня уверены, что говорим детям правильные вещи и дети правильно нас понимают?
Вахур Курвитс:
- С учениками проблем нет, они приходят на урок и ищут у меня поддержки, так как очень правильно понимают вещи и называют их своими именами. Они говорят о Второй мировой войне, а не о Великой Отечественной. Проблема возникает, скорее, с их родителями, с тем, что исходит из дома, ведь шкаф гостиной полон советских учебников истории, в которых ищут ответы.
В школе мы одинаково понимаем суть вещей, и я создаю для них безопасную среду, чтобы они не оставались с этим одни. Иной молодой человек оказывался также перед дилеммой, идти ли на службу в Силы обороны, если родители говорят, что ты тогда не наш сын. Я говорю, что у тебя самого голова на плечах, чтобы думать.
В Нарве преподавание темы Второй мировой войны очень трагическое. Когда я показываю, как выглядела Нарва до и после войны, то весь класс - в депрессии. Поэтому надо сосредотачиваться также на более ранних событиях, и тут я имею в виду не забастовку 1872 года на Кренгольме или Эстляндскую трудовую коммуну 1918 года, а, например, Утриаский десант 1919 года, который привел к освобождению Нарвы во время Освободительной войны.
Калле Пярт:
- Вторая мировая война стала косвенной причиной, почему я двенадцать лет назад стал учителем истории. События бронзовой ночи заставили меня спросить у себя, что я могу сделать во благо эстонского государства, чтобы такие вещи больше не повторились.
В течение этих двенадцати лет большинство моих учеников были из иноязычных семей. Когда я, проходя учебную программу по истории, в первый раз дошел до Второй мировой войны, то, конечно, побаивался. Думал, каким образом я должен высказываться, чтобы с первого же урока не возникло грубого конфликта между моими знаниями и знаниями моих учеников. Однако такого конфликта не произошло.
Сегодняшняя молодежь думает своей головой. Они, конечно, слушают родителей, бабушек и дедушек, но, по моей оценке, живя в Эстонской Республике, они в состоянии отделять правду от того, что кто-то хочет считать правдой. Мой страх вызвать конфликт взглядов был излишним. Вырастая в Эстонской Республике и в эстонской системе образования, которая преподает историю всем одинаково, а не на основе разных источников и учебных программ, ученики настроены очень проэстонски.
Я обобщаю, но почему я осмеливаюсь утверждать это? Давая уроки именно ученикам из иноязычных семей, я часто пользуюсь возможностью показывать им эстонские художественные фильмы. Главным образом показывал два фильма, один из них - "1944", второй - "Elavad pildid". В обоих случаях не даю предварительной оценки того, что они будут смотреть. Но после просмотра хочу услышать от них, какие мысли, чувства и эмоции вызвал фильм.
Седьмая посвященная генералу Тыниссону историческая конференция
Общество Йыхвиского музея в сотрудничестве с Алутагузеской дружиной "Кайтселийта" организовало 18 апреля в Йыхвиском концертном доме VII конференцию памяти генерала Александера Тыниссона, посвященную событиям Второй мировой войны в Йыхви и Ида-Вирумаа.
С докладами выступили историк Валло Реймаа и директор Вайвараского музея Синимяэ Ивика Майдре, деятель в области финско-эстонского туризма и историк-исследователь Пекка Линнайнен, член правления Алутагузеской дружины Калев Наур, председатель Тойлаского волостного общества образования и культуры Бруно Уустал, учащиеся Йыхвиской гимназии и Тартуской гимназии Треффнера.
На конференции среди прочего отметили роль города Йыхви как тыла и логистического центра проходивших в Синимяэ боев, а также говорили о связанных со Второй мировой войной разрушениях в Йыхви и его ближайших окрестностях. На конференции открыли также подготовленную Обществом Йыхвиского музея фотовыставку, рассказывающую о военных разрушениях в городе Йыхви в ходе Второй мировой войны и об их отражении в прессе.
Если двенадцать лет назад некоторые ученики говорили, что русских там показывают в плохом свете, то в 2024 году такие комментарии больше не звучат. Выражая свои эмоции, они говорят, что им очень жаль и неловко, что русские таким образом поступали с эстонцами.
По моей оценке, в Ида-Вирумаа историю надо преподавать так, чтобы мы не делали разницы между тем, какой национальности и с каким домашним языком наши ученики. Ведь ида-вируским ученикам, будь то эстонцы, русские или украинцы, математику преподают точно так же, как ученикам в Выру, Таллинне или Тарту. По моей оценке, и историю здесь надо преподавать точно таким же образом.
Меэлис Кийли:
- Хотя я не учитель, но тоже нахожу, что мы должны преподавать историю именно так, как преподаем математику - всем одинаково.
Вернемся немного назад во времени и подумаем, чему учили в школе нас. Ты слушал там, приходил домой и оказывался совсем в другой среде, где материал для чтения был совсем другой. Садился у плиты с дедушкой, который вдруг раскрывался и рассказывал о своем синимяэском опыте. И, вероятно, с русской молодежью сейчас происходит то же самое.
Но, с другой стороны, мы должны понимать, что это думающие люди. Мы должны сделать окружающую среду такой, чтобы она давала им перспективу жить здесь и понимать нас.
Поделюсь еще одним личным опытом. После танковой саги в Нарве произошла дискуссия, когда на меня налетел один двадцатилетний парень: "Почему вы увезли наш танк?". Я сказал, что ведь это был не ваш танк, это был и наш танк тоже. Единственная разница в том, что если вы считаете этот танк символом своей трактовки событий, то для нас он символизировал нечто совершенно другое.
Это наш общий танк, мы увезем его в музей, вы побываете там и подумаете об опыте своих близких, а мы подумаем об опыте своих близких. Мы должны донести свои личные эмоции до молодежи.
Валло Реймаа:
- Мне кажется, что гуманитарная область гораздо сложнее математики. В математике это действительно так, что если дать всем одинаковые факты и имеются основополагающие знания, то результат будет одинаковым. В гуманитарной сфере все, к сожалению, зависит от контекста. Если взять десять человек с совершенно разным культурным фоном и одинаковым образом рассказать им о каких-то вещах, то будет десять различных пониманий.
Если хочешь получить десять одинаковых пониманий, то нужно каждому дать пояснение на основе его контекста. Ты должен знать, сидит напротив тебя украинец или сомалиец, ты соотносишься с его культурой, чтобы результат был одинаковым. Это значит, что у тебя будет десять разных объяснений, чтобы результат у всех оказался один.
При обучении ты должен понимать историю как Эстонии, России и Украины, так и любого другого государства. Ты должен также понимать, что заставляет Красную армию и Россию нападать на другие государства и почему другие государства не считают, что их захват является их освобождением. Мой отец пошел добровольцем воевать против Красной армии именно из-за разорительных действий истребительных батальонов.
Если в другой культуре людей воспитывали с сознанием того, что другие народы ждут, чтобы их захватили, то это и будет внутри культуры. Пушкина читать все же надо, хотя он и был резким противником Украины, как и Достоевский, однако при чтении надо понимать, откуда исходят их взгляды.
Меэлис Кийли:
- Действительно, культурный контекст очень важен, но мы должны подходить к нему не так, как восточный сосед, где малые народы стыдятся быть малыми народами.
Мы не можем ни на йоту отступить от своей исторической правды и истин. Это наша интерпретация истории, согласующаяся с нашей Конституцией и нашими ценностями. И ее нужно донести также до молодежи, но мы должны учитывать, что, разумеется, есть и другие силы. Просто мы должны быть лучше.
Мешает ли нарратив восточного соседа учителям Эстонии добираться со своими учениками до истины?
Калле Пярт:
- Я ведь не знаю, за какими каналами ученики действительно следят и насколько пропаганда восточного соседа доходит до их глаз и ушей. Но я верю в своих учеников и чувствую, что они хотят быть в Эстонии и беречь Эстонию. В 2024 году в школах все-таки бытует то рассмотрение истории, которое у нас одобрено. Эти учащиеся находились внутри него всю свою жизнь, и оно хорошо на них подействовало.
Вахур Курвитс:
- По-моему, основная задача учителя истории - это развитие критического мышления об источниках, развитие критического мышления в целом, что будет очень полезно в дальнейшей жизни в любой сфере.
Алутагузеская дружина "Кайтселийта" поздравляет
с 93-летием -
Эриха Тюлпа,
с 89-летием -
Хельдура Липпа,
с 87-летием -
Велло Тернера,
с 83-летием -
Антса Нурка,
с 81-летием -
Энно Ваатсеппа,
Энно Конса,
с 80-летием -
Мати Ильвеса,
с 78-летием -
Пеэпа Нурка,
Олега Рысакова,
с 77-летием -
Эльгу Салувеэ,
с 76-летием -
Рейна Стейнфельда,
с 74-летием -
Эдуарда Картавова,
с 72-летием -
Райо Делло,
Александера Зазина,
Виллу Пеэтсалу,
с 71-летием -
Юри Тесленко,
Калева Зилински,
Арви Пярса,
Хейнарда Рябина,
Лейду Варьенд,
с 70-летием -
Калью Янно,
Николая Воинского,
Ханса Кийка,
Ааре Карпа,
с 69-летием -
Рейна Герасимова,
Юло Янеса,
с 68-летием -
Койта Роодена,
Арно Коду,
Юри Куйва,
с 66-летием -
Валдека Талисту,
с 65-летием -
Калева-Тарво Пярна,
Aрво Тооминга,
с 64-летием -
Валерия Малиновского,
Олега Крупинина,
с 63-летием -
Хиллара Секка,
Тыну Линдера,
Ааре Нигласа,
с 62-летием -
Пеэпа Метсхейна,
Айвара Сурва,
с 61-летием -
Индрека Куллама,
с 60-летием -
Урмаса Паю,
Дейва Богенса,
Олега Пушина.
Поздравляем всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у которых день рождения в марте и апреле!