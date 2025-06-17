Эстонский молодежный театр приедет в Тойла с авантюрной летней постановкой

Девочка-подросток Нина полуслучайно получает письмо от мальчика, который обращается в Министерство решений за помощью в борьбе с задирами. Хотя Нина никогда не слышала о таком министерстве, она заинтересовалась этим и решила помочь мальчику.

В сопровождении своего лучшего друга и ближайшего соратника Нина отправляется спасать мальчика от устроителей травли. Это простое решение приводит к приключениям, которые приобретают аж международный масштаб. Что такое Министерство решений? Существует ли такая организация вообще? На эти и многие другие вопросы молодые люди найдут ответы во время своих приключений, и многие проблемы будут решены.

По словам режиссера Таави Тыниссона, "Министерство решений", несомненно, летняя приключенческая история, но это также нечто гораздо большее.

- Это попытка создать лучший и безопасный мир, в котором есть место для всех и который основан на принципе, что никто не имеет права подавлять других ради достижения личной выгоды. В нынешние неспокойные времена нам отчаянно нужно Министерство решений. Кто-то, кто, как и главные герои нашей истории, пытается сделать что-то для блага других, оставляя личную выгоду на заднем плане, - сказал режиссер.

Спектакль для всей семьи напоминает нам, что большие перемены начинаются с маленьких действий. "И нам самим решать, в каком направлении будет двигаться наш мир. Либо к тьме, либо к свету".

Спектакль "Министерство решений", премьера которого состоялась в мае 2024 года, основан на одноименной рассказе голландской писательницы Санне Росебом. В постановке задействованы Мария Эренберг, Алисе Сийль, Лаура Кукк, Лаура Нылвак, Харди Мёллер и Март Мюйрисепп.

Рассказ был инсценирован Сирет Кампбелл, художественная работа была выполнена Кристель Маамяги с привлечением граффити-художника TA и художника по свету Тарго Мийлимаа. Помимо композитора Лийны Сумера, музыку для постановки также написали Эйк Эрик Сикк (EiK) вместе с продюсерами Марис Пихлап и Маттиасом Тирмасте.