Писарева: учителей расстраивает статья, по которой их увольняют

"Учителя разочарованы. Получается, что человек, проработавший учителем 30-40 лет, должен уйти, как будто потерял профессиональные навыки. Хотя речь идет о том, что в связи со вступлением закона в силу, возникли требования к языку, а не то, что учитель перестал знать свой предмет. Это очень чувствительная тема. Люди пенсионного возраста в связи с этим параграфом уходят сами", – сказала вице-мэр Нарвы по вопросам образования Мессурме Писарева в веб-передаче ERR "Прямой эфир из Дома новостей", передает rus.err.