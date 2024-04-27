Учителей, не сдавших экзамен по эстонскому языку, очень расстраивает, что их увольняют по второму пункту статьи 88, то есть "за несоответствие квалификационным требованиям в течение длительного времени", сказала вице-мэр Нарвы по вопросам образования Мессурме Писарева.
Писарева: учителей расстраивает статья, по которой их увольняют
"Учителя разочарованы. Получается, что человек, проработавший учителем 30-40 лет, должен уйти, как будто потерял профессиональные навыки. Хотя речь идет о том, что в связи со вступлением закона в силу, возникли требования к языку, а не то, что учитель перестал знать свой предмет. Это очень чувствительная тема. Люди пенсионного возраста в связи с этим параграфом уходят сами", – сказала вице-мэр Нарвы по вопросам образования Мессурме Писарева в веб-передаче ERR "Прямой эфир из Дома новостей", передает rus.err.
Писарева отметила, что представители Нарвской горупарвы встречались с педагогами, представителями министерства, трудовой инспекции, кассы по безработице. "Представитель министерства образования сказал, что готовится постановление, чтобы дать послабления для спецпедагогов. Надеемся, что какие-то шаги будут сделаны", – добавила она.
По ее слвоам, масштабы нехватки учителей в Нарве очень большие. Приграничному городу предстоит найти сразу 150 педагогов, но на рынке труда Эстонии их нет.