Согласно проведенному банком LHV и социологической компанией Kantar Emor опросу, наиболее важными проблемами, связанными с деньгами, для жителей Эстонии являются высокие цены, уровень доходов и инфляция.
Исследование: жителей Эстонии беспокоят высокие цены и уровень доходов
В январе банк LHV и Kantar Emor провели опрос, какие темы наиболее важны для жителей Эстонии в нынешней экономической ситуации. Как показали результаты опроса, для 55% жителей Эстонии важной, связанной с деньгами темой являются высокие цены, а для 44% – уровень их дохода, сообщает LHV.
Больше всего высокие цены беспокоят людей в возрастной группе 35-49 лет: 60% из них считают это важной проблемой для себя или своей семьи. А уровень дохода особенно важен для возрастной группы 18–24 лет (55%).
Беспокойство у жителей Эстонии вызывает также инфляция: 27% людей опасаются, что рост цен снизит стоимость их сбережений. Наиболее ярко это проявляется в возрастной группе 65-74 года, 39% из которых считают влияние инфляции на сбережения значительным.
По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV Анники Горошко, эта статистика отражает развитие экономики в последние годы.
"В последние годы мы столкнулись и с инфляцией, и с рецессией, и понятно, что это поставило домохозяйства в более сложную ситуацию. Однако мы видим, что люди в Эстонии очень ответственно относятся к своим обязательствам, поскольку уровень задолженностей по кредитам невысок", – сказала Горошко.
21% респондентов отметили, что для них важны вопросы семейного бюджета или то, что не хватает денег до очередной зарплаты. Наиболее ярко это проявляется в возрастной группе 35-49 лет: 28% из них отметили это как большую проблему. Результаты опроса также свидетельствуют, что для 20% жителей Эстонии важен размер будущей пенсии и для такой же доли – государственные налоги.
Люди задумываются и о сбережениях: 18% респондентов отметили, что считают свои сбережения недостаточными для непредвиденных обстоятельств. Отсутствие финансовой подушки особенно актуально в возрастных группах 18-24 и 25-34 года, где значимой считают эту тему 24% и 23% опрошенных соответственно.
"Результаты исследования ясно показывают, что финансовая грамотность – важная тема в нашем обществе и что соответствующая информация должна распространяться шире, – финансовый сектор также работает в этом направлении. Один из способов войти в курс финансовых тем – изучить материалы, предлагаемые банками, например подкасты, семинары или веб-сайты, на которых представлена краткая информация", – добавила Горошко.
Исследование проводилось социологической компанией Kantar Emor по заказу LHV. Всего в опросе приняли участие 1093 человека. В ответах на вопросы, связанные с деньгами, респонденты могли выбрать до трех вариантов.