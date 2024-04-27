Исследование: жителей Эстонии беспокоят высокие цены и уровень доходов

В январе банк LHV и Kantar Emor провели опрос, какие темы наиболее важны для жителей Эстонии в нынешней экономической ситуации. Как показали результаты опроса, для 55% жителей Эстонии важной, связанной с деньгами темой являются высокие цены, а для 44% – уровень их дохода, сообщает LHV.

Больше всего высокие цены беспокоят людей в возрастной группе 35-49 лет: 60% из них считают это важной проблемой для себя или своей семьи. А уровень дохода особенно важен для возрастной группы 18–24 лет (55%).

Беспокойство у жителей Эстонии вызывает также инфляция: 27% людей опасаются, что рост цен снизит стоимость их сбережений. Наиболее ярко это проявляется в возрастной группе 65-74 года, 39% из которых считают влияние инфляции на сбережения значительным.

По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV Анники Горошко, эта статистика отражает развитие экономики в последние годы.

"В последние годы мы столкнулись и с инфляцией, и с рецессией, и понятно, что это поставило домохозяйства в более сложную ситуацию. Однако мы видим, что люди в Эстонии очень ответственно относятся к своим обязательствам, поскольку уровень задолженностей по кредитам невысок", – сказала Горошко.