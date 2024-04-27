В этом году исполняется 17 лет со дня беспорядков Бронзовой ночи, во время которых бронзового солдата перенесли на Военное кладбище. Тогдашний премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ) рассказал Postimees, что памятник следовало перенести раньше, но трудно сказать, когда для этого был самый подходящий момент.
Ансип: конечно, бронзового солдата надо было перенести раньше
«Все оценки рисков того времени также говорили, что чем раньше, тем лучше. Если не сразу, то самое позднее в течение трех лет это обязательно нужно было сделать, но тогда эти социальные и экономические потери были бы намного больше», - говорит Ансип.
По словам бывшего премьер-министра, напряженность, связанная с бронзовым солдатом, с годами становилась все более острой, и вскоре стало понятно, что продолжать в том же духе невозможно.
«Я помню, что в 2006 году эстонцы отправились на Тынисмяги к бронзовому солдату, и полиция Эстонской Республики посчитала, что имевшийся у них при себе сине-черно-белый флаг является провокационным или может спровоцировать. Они свернули этот флаг и положили в полицейскую машину. Это было, конечно, унизительно для страны, ведь в самом сердце столицы республики есть место, где эстонский флаг кого-то провоцирует. Конечно, мы не могли этого стерпеть. После этого территорию сразу же оцепили полицейской лентой. Один раз люди забежали туда с цветами, а в другой раз - с венком из колючей проволоки», - вспоминает Ансип.
По его мнению, Эстония смогла решительно действовать в сложившейся ситуации и разрешить ее. «Конечно, его следовало перенести раньше, но когда был самый подходящий момент, очень сложно сказать», – заявил Ансип.
Однако к переносу памятника готовились долго. Сначала была создана законодательная база – принят Закон об охране воинских захоронений. После этого последовали другие приготовления, за техническую сторону отвечал Яак Аавиксоо - тогдашний министр обороны.
Могло ли произойти в Эстонии то же самое, что произошло позже в Грузии, Крыму или Украине? По словам Ансипа, у Кремля были определенные ожидания.
«В Эстонии в то время ожидания, вероятно, были такими, что события будут обостряться: бунтовщикам будет дано время собраться с силами, и надеялись, что все это коснется большего числа людей. Тогда среди участников беспорядков также говорили, что, если на улицах будет кровь, через границу со стороны Печор придут Эстонии на помощь, и как будто попытаются эскалировать ситуацию», - сказал Ансип.
Он также напомнил, что убийство Дмитрия Ганина - единственной человеческой жертвы беспорядков - до сих пор окончательно не раскрыто. «Я сам считаю, что это могли сделать провокаторы, которым нужна была кровь на улицах», - считает бывший премьер.
На данный момент бронзовый солдат по-прежнему находится на Военном кладбище в Таллинне, где его значение совсем иное. «Расстояние между Тынисмяги и кладбищем всего два километра, но в духовном смысле это расстояние все же гораздо больше. Если в центре Таллинна он был символом оккупации, победителем и оккупантом, то на кладбище он является обозначением могилы, которое скорбит по всем, кто погиб во время Второй мировой войны», - сказал Ансип.
По его мнению, кладбище является подходящим местом для этого памятника, и должна быть веская причина для его переноса в другое место. «Я тот, под чьим руководством он отправился на кладбище. Если кто-то хочет оттуда переместить его куда-то еще, пусть обоснует свое решение», - заключил бывший премьер.