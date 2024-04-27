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Ансип: конечно, бронзового солдата надо было перенести раньше

Северное побережье
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Бронзовый солдат.
Бронзовый солдат. Фото: Raul Mee

В этом году исполняется 17 лет со дня беспорядков Бронзовой ночи, во время которых бронзового солдата перенесли на Военное кладбище. Тогдашний премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ) рассказал Postimees, что памятник следовало перенести раньше, но трудно сказать, когда для этого был самый подходящий момент.

«Все оценки рисков того времени также говорили, что чем раньше, тем лучше. Если не сразу, то самое позднее в течение трех лет это обязательно нужно было сделать, но тогда эти социальные и экономические потери были бы намного больше», - говорит Ансип.

По словам бывшего премьер-министра, напряженность, связанная с бронзовым солдатом, с годами становилась все более острой, и вскоре стало понятно, что продолжать в том же духе невозможно.

«Я помню, что в 2006 году эстонцы отправились на Тынисмяги к бронзовому солдату, и полиция Эстонской Республики посчитала, что имевшийся у них при себе сине-черно-белый флаг является провокационным или может спровоцировать. Они свернули этот флаг и положили в полицейскую машину. Это было, конечно, унизительно для страны, ведь в самом сердце столицы республики есть место, где эстонский флаг кого-то провоцирует. Конечно, мы не могли этого стерпеть. После этого территорию сразу же оцепили полицейской лентой. Один раз люди забежали туда с цветами, а в другой раз - с венком из колючей проволоки», - вспоминает Ансип.

По его мнению, Эстония смогла решительно действовать в сложившейся ситуации и разрешить ее. «Конечно, его следовало перенести раньше, но когда был самый подходящий момент, очень сложно сказать», – заявил Ансип.

Однако к переносу памятника готовились долго. Сначала была создана законодательная база – принят Закон об охране воинских захоронений. После этого последовали другие приготовления, за техническую сторону отвечал Яак Аавиксоо - тогдашний министр обороны.

Могло ли произойти в Эстонии то же самое, что произошло позже в Грузии, Крыму или Украине? По словам Ансипа, у Кремля были определенные ожидания.

«В Эстонии в то время ожидания, вероятно, были такими, что события будут обостряться: бунтовщикам будет дано время собраться с силами, и надеялись, что все это коснется большего числа людей. Тогда среди участников беспорядков также говорили, что, если на улицах будет кровь, через границу со стороны Печор придут Эстонии на помощь, и как будто попытаются эскалировать ситуацию», - сказал Ансип.

Он также напомнил, что убийство Дмитрия Ганина - единственной человеческой жертвы беспорядков - до сих пор окончательно не раскрыто. «Я сам считаю, что это могли сделать провокаторы, которым нужна была кровь на улицах», - считает бывший премьер.

На данный момент бронзовый солдат по-прежнему находится на Военном кладбище в Таллинне, где его значение совсем иное. «Расстояние между Тынисмяги и кладбищем всего два километра, но в духовном смысле это расстояние все же гораздо больше. Если в центре Таллинна он был символом оккупации, победителем и оккупантом, то на кладбище он является обозначением могилы, которое скорбит по всем, кто погиб во время Второй мировой войны», - сказал Ансип.

По его мнению, кладбище является подходящим местом для этого памятника, и должна быть веская причина для его переноса в другое место. «Я тот, под чьим руководством он отправился на кладбище. Если кто-то хочет оттуда переместить его куда-то еще, пусть обоснует свое решение», - заключил бывший премьер.

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