Ансип: конечно, бронзового солдата надо было перенести раньше

«Все оценки рисков того времени также говорили, что чем раньше, тем лучше. Если не сразу, то самое позднее в течение трех лет это обязательно нужно было сделать, но тогда эти социальные и экономические потери были бы намного больше», - говорит Ансип.

По словам бывшего премьер-министра, напряженность, связанная с бронзовым солдатом, с годами становилась все более острой, и вскоре стало понятно, что продолжать в том же духе невозможно.

«Я помню, что в 2006 году эстонцы отправились на Тынисмяги к бронзовому солдату, и полиция Эстонской Республики посчитала, что имевшийся у них при себе сине-черно-белый флаг является провокационным или может спровоцировать. Они свернули этот флаг и положили в полицейскую машину. Это было, конечно, унизительно для страны, ведь в самом сердце столицы республики есть место, где эстонский флаг кого-то провоцирует. Конечно, мы не могли этого стерпеть. После этого территорию сразу же оцепили полицейской лентой. Один раз люди забежали туда с цветами, а в другой раз - с венком из колючей проволоки», - вспоминает Ансип.

По его мнению, Эстония смогла решительно действовать в сложившейся ситуации и разрешить ее. «Конечно, его следовало перенести раньше, но когда был самый подходящий момент, очень сложно сказать», – заявил Ансип.