Где установить датчик угарного газа, чтобы от него было как можно больше пользы?

Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет подчеркнула, что датчик угарного газа всегда надо устанавливать согласно инструкции по эксплуатации конкретного прибора. «У датчиков очень разные инструкции по установке, поэтому какой-либо универсальной инструкции мы не даем», – сказала она.

Где нельзя устанавливать датчик угарного газа?

Во влажных помещениях (ванная, кухня, парилка и т. д.).

На открытом воздухе.

Прямо над раковиной или плитой и в радиусе 1,5 м от отопительных устройств с открытым пламенем (печи, плиты, камины).

В месте, где проходит воздушный поток из печи, отверстия кондиционера или потолочного вентилятора.

В местах, где выделяются пыль, грязь или жир, которые могут загрязнить/засорить датчик.

За занавесками или мебелью.

Источник: G4S