Оппозиция обвиняет власти Йыхви в растрате денег

"Северное побережье" писало на прошлой неделе, что фирме по дорожному уходу "N&V", с которой Йыхвиская волость два с лишним года назад расторгла договор из-за плохой уборки снега, удалось в суде второй инстанции отсудить у волости деньги, так как, по мнению суда, волость должна была предоставить фирме еще одну возможность улучшить свою работу.

В январе 2022 года Йыхвиская волость заключила с "N&V" договоры о дорожном уходе, однако во время начавшихся в январе-феврале снежных штормов и снегопадов предприятие не справлялось с расчисткой йыхвиских дорог и улиц от снега, и волость начала предъявлять в связи с этим претензии.

Хотя "N&V" прислала волостному управлению письмо о примирении, в котором сообщала, что готова продолжить выполнение договора, волостное управление решило 25 февраля отказаться от договора.

После отказа от договоров "N&V" предъявила волостному управлению счет в размере 58650 евро за выполненные работы, однако волость не согласилась оплатить его в полном размере, так как вычла из него договорные штрафы и выплаченные другим предприятиям за выполненные работы суммы, и перевела фирме "N&V" 15990 евро.

Однако фирма обратилась в суд, утверждая, что волость должна заплатить ей еще 42660 евро, к которым добавляется пеня.