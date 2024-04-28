Оппозиционный политик из Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин обвиняет волостного старейшину Марис Тоомель в нарушении закона в отношении тендера на содержание дорог и растрате денег.
Оппозиция обвиняет власти Йыхви в растрате денег
"Северное побережье" писало на прошлой неделе, что фирме по дорожному уходу "N&V", с которой Йыхвиская волость два с лишним года назад расторгла договор из-за плохой уборки снега, удалось в суде второй инстанции отсудить у волости деньги, так как, по мнению суда, волость должна была предоставить фирме еще одну возможность улучшить свою работу.
В январе 2022 года Йыхвиская волость заключила с "N&V" договоры о дорожном уходе, однако во время начавшихся в январе-феврале снежных штормов и снегопадов предприятие не справлялось с расчисткой йыхвиских дорог и улиц от снега, и волость начала предъявлять в связи с этим претензии.
Хотя "N&V" прислала волостному управлению письмо о примирении, в котором сообщала, что готова продолжить выполнение договора, волостное управление решило 25 февраля отказаться от договора.
После отказа от договоров "N&V" предъявила волостному управлению счет в размере 58650 евро за выполненные работы, однако волость не согласилась оплатить его в полном размере, так как вычла из него договорные штрафы и выплаченные другим предприятиям за выполненные работы суммы, и перевела фирме "N&V" 15990 евро.
Однако фирма обратилась в суд, утверждая, что волость должна заплатить ей еще 42660 евро, к которым добавляется пеня.
Если Вируский уездный суд нашел, что прекращение договора с "N&V" и взаиморасчет со стороны волости с учетом невыполненных работ и договорных штрафов обоснован, то "N&V" с этим не смирилась и в декабре 2022 года обратилась с апелляцией в Тартуский окружной суд.
В итоге Тартуский окружной суд 28 марта нынешнего года отменил приговор уездного суда и востребовал с волости в пользу "N&V" более 41000 евро. Юридический советник волостного управления Сильвер Пеэпмаа сказал, что окружной суд посчитал, правда, обоснованным удержание договорного штрафа, но пришел к мнению, что перед заказом работ у третьих лиц волость должна была дать фирме "N&V" еще одну возможность, чтобы улучшить свою работу. Волость расторгла договор с фирмой после двух последующих контролей. Из суммы, востребованной с волости, более 29000 евро приходятся на деньги, которые волость заплатила третьим лицам за выполненные снегоуборочные работы, и более 10000 евро - на пени.
Волостное управление решило, что не будет обжаловать приговор окружного суда, и 9 апреля выделило из резервного фонда волостного управления около 40000 евро на выплату фирме "N&V".
Член волостного собрания от Центристской партии Алексей Наумкин считает, что мэр Марис Тоомель зимой 2022 года действовала незаконно, расторгнув договор с N&V и нанеся ущерб муниципалитету. В запросе, поданном Тоомелю, он хочет знать, на основании чего власти заключили новые контракты на содержание улиц. Он также хочет знать, кто возместит ущерб, который волость получила от заключения договоров с другими фирмами.