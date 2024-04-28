Бывший руководитель Люганузе может стать старейшиной городской части Таллинна

Председатель Таллиннского региона Исамаа Рийна Солман сообщила через портал партии, что Вейсер, проработавшая в самоуправлениях Ида-Вирумаа более 20 лет, теперь переехала в Таллинн.

По словам 41-летней Вейзер, в Мустамяэ, помимо прочего, необходимо решить вопрос с парковочными местами, дать импульс реновации панельных домов и разработке транспортных решений в связи с новыми застройками.

Марья-Лийза Вейзер стала старейшиной Люганузе после местных выборов, состоявшихся осенью 2021 года, и оставалась на этой должности до февраля этого года, когда когда волостное собрание Люганузе выразило ей недоверие после властного переворота и избрало новым старейшиной члена Центристской партии Дмитрия Дмитриева.

Вейзер назвала настоящей причиной своего отстранения личную неприязнь к ней со стороны одного из членов волостного собрания. Вайзер избиралась в волостное собрание Люганузе на трех выборах подряд с 2013 года.

Летом 2018 года она присоединился к партии Isamaa.

Она проработала в городской управе Кохтла-Ярве юристом 17 лет и некоторое время была советником министра народонаселения Рийны Солман. На последних выборах в Рийгикогу она набрала 448 голосов по списку Исамаа в округе Ида-Вирумаа.