Каковы были главные новости прошедшей недели "Северного побережья"?
НОВОСТИ ИДА-ВИРУМАА ЗА НЕДЕЛЮ ⟩ Вице-мэра Кохтла-Ярве освободили от должности, глава Нарвы едет в бедную страну за инвестициями, Йыхвиская фирма оштрафована из-за низких зарплат украинцам
Работающая в Йыхви транспортная фирма, которая наняла двух военных беженцев из Украины, получила крупный штраф, поскольку платила им зарплату меньше, чем разрешено платить иностранным работникам в Эстонии.
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Йыхвиской волости наконец удастся ликвидировать фантомное квартирное товарищество, которого по сути никогда не существовало и на месте жилого дома которого уже пять с половиной лет паркуются автомобили.
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В частных домах просто сопоставить отходы с теми, кто их производит, но как делать это в квартирных домах, чтобы жильцы, которые аккуратно сортируют отходы, платили только за свой мусор? Тойлаская волость нашла возможное решение.
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Кохтла-ярвеским центристам не удалось найти человека, который занял бы место вице-мэра по вопросам образования и культуры, освобождающееся с конца апреля, когда уйдет занимающий сейчас эту должность Денис Шалкаускас.
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Люганузеская волость за полгода лишилась уже второго помощника волостного старейшины по хозяйственным вопросам, нового человека на эту должность искать уже не будут и дальнейшее управление волостью продолжится с одним помощником старейшины.
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Во вторник утром министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на встрече с игуменьей Пюхтицкого монастыря Филаретой в Куремяэ объяснял, почему монастырю нужно положить конец подчинению Московскому патриархату, и лучше всего было бы, если бы монастырь сделал это сам.
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Образовательные учреждения Ида-Вирумаа ищут к осени в общей сложности около двухсот новых работников образования. Наибольшее количество вакансий - в общеобразовательных школах.
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Директор Майдлаской школы Меэлике Аброй подала заявление об увольнении после того, как помощник старейшины Люганузеской волости Макс Каур, по ее словам, пригрозил ее уволить, если она не подчинится требованию волостного руководителя об увольнении помощника учителя детского сада Сонда.
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В семейных детдомах в Нарва-Йыэсуу проживают пятеро детей из Кохтла-Ярве, которых город не хочет переселять, когда детская деревня SOS оттуда уедет. Поэтому Кохтла-Ярве объединит усилия с Нарва-Йыэсуу, чтобы самим продолжить замещающую опеку в семейных детдомах.
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Футбольный клуб "Narva Trans" освободил от должности главного тренера представительской команды Алексея Еременко, под руководством которого команда очень плохо начала сезон в лиге мастеров.
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Около 100 водителей были оштрафованы в Ида-Вирумаа за нарушение правил дорожного движения, когда полиция, следуя подсказкам жителей, провела дорожные толоки.
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После того как страховая фирма возместила клиенту ущерб, причиненный падением глыбы льда на крышу его автомобиля, страховщик нацелился на кошелек квартирного товарищества Йыхви и выиграл дело.
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Тармо Таммисте, в прошлом 17 лет бывший мэром Нарвы и председателем Нарвского горсобрания, а сейчас руководящий местным округом Центристской партии, взят на работу в горуправу и занялся бумажными делами, связанными с городским имуществом. Перед этим он передумал претендовать на должность директора Нарвского Дома культуры "Ругодив".
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Родители обратились в суд с иском, утверждая, что решение волостного собрания о реорганизации деятельности Тойлаской гимназии ухудшит качество образования и учебную среду для детей волости.
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Возглавляющий Нарвскую горуправу центрист Яан Тоотс в минувший четверг подписал распоряжение, согласно которому он на несколько дней отправляется с рабочим визитом в Республику Таджикистан. Речь пойдет об экспорте.
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Министерство ищет директора для Кивиылиской государственной школы, с нового учебного года объединяющей три расположенные в Люганузеской волости школы.
Кивиылиская государственная школа начнет деятельность в сентябре, она образована в результате объединения Кивиылиской 1-й средней школы, Кивиылиской русской школы и Люганузеской школы. Учебная работа будет идти в трех местах обучения: основное образование можно будет получать как в Люганузе, так и в Кивиыли, а гимназическое образование - в Кивиыли.
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Всего за четыре месяца у реки Нарвы была возведена шестиэтажная коробка будущего жилого дома, но продажи квартир, которые в шесть раз дороже нынешней рыночной цены в приграничном городе, пока не достигли такого разгона, как строительство.
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Партия Isamaa, пришедшая к власти в столичной коалиции в апреле, выдвинула кандидатом на пост старейшины Мустамяэской части Таллинна предыдущего руководителя Люганузе Марью-Лийзу Вейзе
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Оппозиционный политик из Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин обвиняет волостного старейшину Марис Тоомель в нарушении закона в отношении тендера на содержание дорог и растрате денег.