НОВОСТИ ИДА-ВИРУМАА ЗА НЕДЕЛЮ Вице-мэра Кохтла-Ярве освободили от должности, глава Нарвы едет в бедную страну за инвестициями, Йыхвиская фирма оштрафована из-за низких зарплат украинцам

Вируский уездный суд. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Работающая в Йыхви транспортная фирма, которая наняла двух военных беженцев из Украины, получила крупный штраф, поскольку платила им зарплату меньше, чем разрешено платить иностранным работникам в Эстонии.

***

Йыхвиской волости наконец удастся ликвидировать фантомное квартирное товарищество, которого по сути никогда не существовало и на месте жилого дома которого уже пять с половиной лет паркуются автомобили.

Много лет пустовавшее здание по улице Сяде, 12 в Йыхви снесли в ноябре 2018 года, однако созданное в нем государством в принудительном порядке товарищество продолжало существовать на бумагах по сей день, пока волость не достигла соглашения с владельцем одной квартиры. На сегодня соглашение есть и фантомное товарищество можно ликвидировать. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

***

В частных домах просто сопоставить отходы с теми, кто их производит, но как делать это в квартирных домах, чтобы жильцы, которые аккуратно сортируют отходы, платили только за свой мусор? Тойлаская волость нашла возможное решение.

***

Денис Шалкаускас. Фото: Postimees

Кохтла-ярвеским центристам не удалось найти человека, который занял бы место вице-мэра по вопросам образования и культуры, освобождающееся с конца апреля, когда уйдет занимающий сейчас эту должность Денис Шалкаускас.

***

Люганузеская волость за полгода лишилась уже второго помощника волостного старейшины по хозяйственным вопросам, нового человека на эту должность искать уже не будут и дальнейшее управление волостью продолжится с одним помощником старейшины.

***

Во вторник утром министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на встрече с игуменьей Пюхтицкого монастыря Филаретой в Куремяэ объяснял, почему монастырю нужно положить конец подчинению Московскому патриархату, и лучше всего было бы, если бы монастырь сделал это сам.

***