В Кивиыли весеннее сжигание веток закончилось возгоранием бани

Люди покинули здание и начали тушить пожар с помощью садового шланга. На вызов приехали спасатели из Кивиыли и Кохтла-Ярве, первые из которых заметили, что дымится этернитовая крыша.

Двое спасателей зашли в задымленные помещения и приступили к ликвидации очагов возгорания.

За три четверти часа пожар был локализован, а стены и конструкции крыши были вскрыты для выявления и тушения очагов возгорания. Через час после поступления вызова пожар был потушен.

Вероятно, возгорание началось, когда жильцы сжигали ветки в металлическом ящике возле дома. Присмотра за костром не было и, судя по всему, искры от огня попали на стену дома, что и привело к воспламенению утеплителя.