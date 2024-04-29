Канцлер права: возрастные ограничения следует пересмотреть

Канцлер права отметила, что Конвенция ООН о правах ребенка и Конституция Эстонии предполагают нахождение разумного баланса между правом ребенка на участие и его защитой.

"С одной стороны, ребенок из-за своей физической и умственной незрелости нуждается в особой защите и заботе. С другой стороны, ребенок является самостоятельным субъектом права, который имеет право участвовать в принятии касающихся его решений. Следует исходить из того, что по мере развития ребенка растет его способность принимать решения и нести ответственность. Чем больше знаний и опыта у молодого человека, чем лучше его способность понимать, тем шире его автономия в самостоятельном осуществлении своих прав", передает слова Мадизе портал ERR.

Мадизе считает, что при установлении возрастных пределов следует искать соответствующий баланс между потребностью ребенка в защите и его правом на принятие решений.

"На выборах в волостные и городские собрания право голоса в Эстонии имеют молодые люди от 16 лет. Член партии должен быть как минимум 18-летним. Однако люди младше 18 лет могут входить в молодежное собрание партии, которое формируется как некоммерческое объединение", привела примеры различных возрастных пределов канцлер права.

"15-летний подросток может участвовать в административном судопроизводстве, но не может самостоятельно совершать действия в рамках административного производства. В гражданском судопроизводстве лицо, достигшее 15 лет, считает способным участвовать в производстве наряду с законным представителем, в то время как самостоятельное право на подачу жалобы предоставляется с 14 лет", указала Мадизе.

В вопросе получения услуг здравоохранения право ребенка самостоятельно принимать решения зависит от его сообразительности, оцениваемой медицинским работником. При обработке личных данных ребенка обычно исходят из согласия родителей, хотя иногда обработка также включает ситуации, когда закон предоставляет молодому человеку право принимать самостоятельные решения. Кроме того, в контексте ухода пособие на ребенка выплачивается до 19 лет, в то время как пособие на ребенка с ограниченными возможностями – только до 16 лет.