С завтрашнего дня до конца июня в 581 000 домов по всей Эстонии будет отправлена информационная брошюра по оповещению об угрозах, из которой можно будет узнать, как обеспечить безопасность себе и своим близким в чрезвычайной ситуации или в случае военного кризиса.
Информация о том, что делать во время кризиса, скоро окажется в потовых ящиках около 600 000 семей Эстонии
В информационном издании также приведены инструкции того, как действовать при эвакуации и в случае включении аварийной сирены, а также каковы принципы укрытия.
По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, информационные брошюры поступят в почтовый ящик каждого эстонского дома в виде печатного издания, поскольку такая информация должна быть доступна и понятна всем – независимо от наличия электричества или интернета.
«В последние годы в стране активно развиваются каналы оповещения об опасностях. Мы видим, что пришло время еще раз рассказать жителям страны о том, что делать в случае кризисной ситуации и где искать достоверную информацию» — сказал Клаос. «Присланные инструкции помогут нам справиться с любой кризисной ситуацией: если мы готовы к худшему, мы справимся с любым кризисом», - подчеркнул генеральный директор Спасательного департамента.
В брошюре также есть информация о необходимых домашних запасах, рекомендуемом содержимом сумки для эвакуации, а также важные номера телефонов и веб-сайты.
Новое издание дополняет брошюру 2022 года «Будь готов!». Оно доступно на четырех языках – эстонском, русском, английском и украинском. Рассылка осуществляется на трех языках, а издание на украинском можно найти в цифровом формате.
Спасательный департамент призывает людей хранить новое издание в доступном месте, где его можно будет легко найти в случае необходимости. Цифровую версию можно найти на странице olevalmis.ee и на других государственных сайтах.
В стране используются разные каналы оповещения об угрозах
Государство использует различные каналы и средства оперативного оповещения об угрозах, с помощью которых можно своевременно предупредить об опасности как можно больше людей. В зависимости от величины угрозы государство может использовать СМС-оповещение (EE-ALARM), а также в настоящее время строится сеть сирен. При необходимости государство также использует оповещение по принципу «от двери к двери» и громкоговорители машин экстренных служб. Средства массовой информации и интернет также играют важную роль в оповещении.
«В случае любого кризиса первой точкой контакта для жителей Эстонии является Центр экстренной помощи. Помимо отправки машин скорой помощи, полиции и спасателей, мы также отправляем людям сообщения об опасности EE-ALARM во время чрезвычайных ситуаций и делимся достоверной информацией и инструкциями по поведению по государственному информационному телефону 1247», — пояснил Рейн Олеск, эксперт по кризисам Центра экстренной помощи.
«При получении уведомления об угрозе EE-ALARM нужно следовать инструкциям, содержащимся в СМС, в которых рассказывается, как обеспечить свою безопасность в случае угрозы. Дополнительную информацию люди могут получить по государственному информационному телефону 1247 или на сайте kriis.ee», - добавил Олеск.