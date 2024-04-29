Информация о том, что делать во время кризиса, скоро окажется в потовых ящиках около 600 000 семей Эстонии

В информационном издании также приведены инструкции того, как действовать при эвакуации и в случае включении аварийной сирены, а также каковы принципы укрытия.

По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, информационные брошюры поступят в почтовый ящик каждого эстонского дома в виде печатного издания, поскольку такая информация должна быть доступна и понятна всем – независимо от наличия электричества или интернета.

«В последние годы в стране активно развиваются каналы оповещения об опасностях. Мы видим, что пришло время еще раз рассказать жителям страны о том, что делать в случае кризисной ситуации и где искать достоверную информацию» — сказал Клаос. «Присланные инструкции помогут нам справиться с любой кризисной ситуацией: если мы готовы к худшему, мы справимся с любым кризисом», - подчеркнул генеральный директор Спасательного департамента.

В брошюре также есть информация о необходимых домашних запасах, рекомендуемом содержимом сумки для эвакуации, а также важные номера телефонов и веб-сайты.

Новое издание дополняет брошюру 2022 года «Будь готов!». Оно доступно на четырех языках – эстонском, русском, английском и украинском. Рассылка осуществляется на трех языках, а издание на украинском можно найти в цифровом формате.