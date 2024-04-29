Уроженка Ида-Вирумаа Пирет Хартман вступила в должность министра по делам регионов

На прошлой неделе премьер-министр Кая Каллас обратилась к президенту Алару Карису с предложением назначить на пост министра по делам регионов Пирет Хартман. Пообщавшись с кандидатом, глава государства согласился с этим предложением, сообщает rus.err.

29 апреля Хартман отправилась в Рийгикогу, где принесла перед депутатами присягу, официально вступив в должность министра.

До назначения министром по делам регионов Хартман была главой отдела стратегии Министерства финансов. В предыдущем составе правительства Хартман работала министром культуры (2022-2023). До этого была вице-канцлером Министерства культуры. У Хартман есть степень магистра как Таллиннского технического университета по специальности "Цифровые изменения в бизнесе", так и Эстонского университета естественных наук по специальности "Экономика и предпринимательство".

На последних выборах в Рийгикогу уроженка Ида-Вирумаа Пирет Хартман баллотировалась первым номером соцдемов в избирательном округе Ида-Вирумаа. Она получила 993 голоса, но не была избрана, поскольку соцдемам всем списком не удалось набрать в Ида-Вирумаа необходимое количество голосов даже для одного окружного мандата. Эдуард Одинец набрал на 363 голоса меньше, чем Хартман, но попал в Рийгикогу благодаря высокой позиции в общегосударственном избирательном списке соцдемов.

Перед выборами в Рийгикогу в 2023 году Хартман в течение девяти месяцев была министром культуры во втором правительстве Каи Каллас. За это время под ее руководством была создана так называемая программа на миллион евро для организации более крупных культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа. На эти деньги, например, был создан сводный хор школ Ида-Вирумаа, который репетировал всю зиму и даст летом несколько концертов. Поддержку получили организаторы Нарвских дней оперы, городского фестиваля "Station Narva", Концерта у маяка в Раннапунгерья, Нарвского городского забега и ряда других мероприятий. Кроме того, была запущена так называемая программа послов культуры, в рамках которой ученики и учителя из школ Ида-Вирумаа посещают культурные мероприятия в других регионах Эстонии.

Прежний министр по делам регионов, социал-демократ Мадис Каллас 16 апреля подал в отставку по собственному желанию. После этого он восстановил свои депутатские полномочия в Рийгикогу.