Воотеле Пяй: Греховная жизнь Московского патриархата при Путине - это осквернение православия

Два года здешним православным лидерам Московского патриархата приходится давать отчеты и подтверждать, что разжигающие войну взгляды их патриарха не являются обязывающими для здешних приходов Русской православной церкви. Как долго православные эстоноземельцы позволят осквернять свою веру и будут признавать радикализировавшегося патриарха своим высшим религиозным руководителем?

Это парадокс, что, с одной стороны, как руководители Эстонской православной церкви Московского патриархата, так и игуменья Пюхтицкого монастыря преуменьшают власть Московского патриархата над собой, утверждая, что они здесь тамошние сигналы не поддерживают и не усиливают, но с другой стороны, они по-прежнему молятся за патриарха Кирилла как за высшего религиозного руководителя, и утверждают, что не могут самостоятельно прервать подчинение Московскому патриархату.

То есть одновременно осуждают взгляды патриарха, но молятся за него; власть Московского патриархата сюда не распространяется, однако выйти из-под подчинения ему не могут. Однако именно это сделали десятки приходов в Молдове - разорвали отношения с Московским патриархатом. То есть существует два варианта: либо у здешних религиозных лидеров нет понимания серьезности ситуации и чувства ответственности за 140000 членов своей паствы в Эстонии, либо все-таки существуют некие причины, мешающие прервать подчинение Москве.

"В Бога верить можно, но верить военным преступникам и ворам, прячущимся за божьим благословением, конечно, нельзя". Воотеле Пяй, советник министра внутренних дел, СДПЭ