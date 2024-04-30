Свобода вероисповедания является в Эстонии одним из основных прав, однако ограничения на него накладывает радикализм. Если бы в Эстонии действовало глобальное исламское объединение, высший религиозный руководитель которого объявил бы священную войну западному миру, то неужели мы разрешили бы здесь деятельность этого религиозного объединения? Нет. Вот и сейчас главным врагом здешних русских православных являются не министр внутренних дел или государство, а патриарх Московский, объявивший священную войну Украине и западному миру.
Воотеле Пяй: Греховная жизнь Московского патриархата при Путине - это осквернение православия
Религию оскверняет ее использование в качестве политического оружия - либо для преследования меньшинств, либо для оправдания террора и насилия по отношению к другим расам и народам. В истории имеется бесконечное число таких примеров, но, к сожалению, мы видим и в XXI веке повторение истории, когда патриарх Московский освящает военные преступления против одного из народов.
Ощущая себя частью христианского мирового, традиционного и культурного пространства, я уважаю христианские принципы и историю. Я также верю в то, что ни один верующий не желает, чтобы его религиозными взглядами и принадлежностью злоупотребляли в политических целях. Русское православие уже десятки лет омрачает греховная жизнь патриархата при Путине. Патриарх Кирилл, как высший религиозный руководитель, злоупотреблял своей властью, сотрудничая как с кремлевским авторитарным режимом, так и с приближенными к нему олигархами. То есть Московский патриархат является соответчиком за все преступления российской власти - от коррупции, преследования и убийства диссидентов до войны в Украине.
В магистерской работе, которую я защитил весной 2018 года, целая глава была посвящена роли Московского патриархата как "мягкой силы" Российской Федерации во Франции. Спустя шесть весен нет больше смысла приукрашивать роль Московского патриархата словосочетанием "мягкая сила". Московский патриархат является одним из столпов путинского режима, и патриарх Кирилл служит не Богу, а мирским хозяевам Кремля. От этого богохульства страдают также православные в Эстонии. Вот уже два года заявления Кирилла становятся все более грубыми, однако объявление в начале апреля террористической войны России против Украины "священной войной" стало окончательным моральным коллапсом для Московского патриархата.
Два года здешним православным лидерам Московского патриархата приходится давать отчеты и подтверждать, что разжигающие войну взгляды их патриарха не являются обязывающими для здешних приходов Русской православной церкви. Как долго православные эстоноземельцы позволят осквернять свою веру и будут признавать радикализировавшегося патриарха своим высшим религиозным руководителем?
Это парадокс, что, с одной стороны, как руководители Эстонской православной церкви Московского патриархата, так и игуменья Пюхтицкого монастыря преуменьшают власть Московского патриархата над собой, утверждая, что они здесь тамошние сигналы не поддерживают и не усиливают, но с другой стороны, они по-прежнему молятся за патриарха Кирилла как за высшего религиозного руководителя, и утверждают, что не могут самостоятельно прервать подчинение Московскому патриархату.
То есть одновременно осуждают взгляды патриарха, но молятся за него; власть Московского патриархата сюда не распространяется, однако выйти из-под подчинения ему не могут. Однако именно это сделали десятки приходов в Молдове - разорвали отношения с Московским патриархатом. То есть существует два варианта: либо у здешних религиозных лидеров нет понимания серьезности ситуации и чувства ответственности за 140000 членов своей паствы в Эстонии, либо все-таки существуют некие причины, мешающие прервать подчинение Москве.
"В Бога верить можно, но верить военным преступникам и ворам, прячущимся за божьим благословением, конечно, нельзя".Воотеле Пяй, советник министра внутренних дел, СДПЭ
С точки зрения эстонского государства, влияние Московского патриархата здесь надо прекратить. Во-первых, продолжение деятельности относящихся к юрисдикции Московского патриархата религиозных объединений неизбежно легитимизировало бы здесь взгляды патриарха Кирилла. Даже если эти слова и взгляды не будут выражать на здешних богослужениях, 140000 эстоноземельцев по-прежнему признавали бы патриарха Московского своим высшим религиозным лидером. Для Русской православной церкви это вопрос морали, для эстонского государства - вопрос достоинства. Время покажет, каким образом эстонские православные избавятся от гнета Московского патриархата. Для общества лучшим решением стало бы, если бы здешняя православная община самостоятельно пришла к пониманию, что каноническое подчинение Московскому патриархату не освящает, а оскверняет их веру, и решила сама разорвать эту связь.
Вызовом может стать запущенная с востока информационная война, при которой нынешний процесс попытаются использовать, чтобы сеять страхи, ложь и злобу с целью поляризации нашего общества. Сомнительные пользователи и издания распространяют в вебе и коммуникационных приложениях ложную информацию, будто государство планирует приступить к закрытию Пюхтицкого монастыря или прекращению деятельности приходов. Распространяются также утверждения, будто Эстония рассматривает православных как террористов и госизменников. Все это подлая ложь.
Путинская война против украинского народа - террористическая война, и если патриарх Кирилл поддерживает эту войну своим святым благословением, то это превращает в пособника терроризма Московский патриархат, а не здешних православных! Мы не должны верить исходящим с востока лжи, разжиганию злобы и страха. В Бога верить можно, но верить военным преступникам и ворам, прячущимся за божьим благословением, конечно, нельзя.
Во время посещения во вторник на прошлой неделе Пюхтицкого монастыря я услышал историю о летчике-красноармейце, увидевшем над Пюхтицким монастырем явление Богоматери, просившей не бомбить ее дом. По легенде, это явление уберегло Пюхтицу от красноармейских бомбардировок. Сегодня, 80 лет спустя, в этом же Пюхтицком монастыре молятся за патриарха Кирилла, дающего свое святое благословение террористической войне. Войне, в которой явления Богоматери не видят ослепленные злобой российские солдаты, без разбора бомбящие в Украине как храмы, так и роддома. Благословение всего этого - это богохульство, так что прекращение влияния Московского патриархата в Эстонии является скорее очищением веры, нежели религиозной войной.