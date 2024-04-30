Литературная живопись - это картины, которые рисует сердце

Литературная живопись Любови Валге - это моноспектакли, в которых каждый слушатель представляет картину через собственный жизненный опыт и ценности. Ее рисует его сознание и сердце. Это и есть литературная живопись - формат, в котором талантливая актриса создала свой уникальный проект - поиск новой документальной драмы, которая языком современности отражает нынешнюю реальность.

- Мы выбираем путь или он нас призывает к себе? - задает риторический вопрос Любовь Валге. - Пьеса "Рада" Керен Климовски - это философский круг жизни, мы пытаемся разглядеть законы и правду пути, по которому идем. Данный путь кажется универсальным, но в индивидуальном, личностном неповторим и своеобразен. Смотрим со стороны, удивляемся, не понимая, что мы сами участники этой философской феерии и ее главные герои.

Рассказ Бориса Минаева "Химия и жизнь" заставит улыбнуться "на крыльце прошлого". Если ты, стараясь избежать серости жизни, решаешь раскрасить ее, то будь готов к тому, что она станет не только более яркой, интересной и незабываемой, но и более взыскательной, драматической и ответственной.