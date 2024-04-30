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ОДИН ВОПРОС Почему в минувшие выходные на границе в Нарве движение встало?

Северное побережье
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Марек Лийва.
Марек Лийва. Фото: Andres Haabu / Postimees

В выходные в социальных сетях распространились информация и фотографии больших очередей на российско-эстонской границе в Нарве, а люди жаловались, что им приходится часами стоять в очереди, чтобы попасть в Эстонию.

Начальник Нарвского погранпункта МАРЕК ЛИЙВА:

- В выходные дни пересекающих границу больше, чем обычно, поэтому также могут образовываться очереди. Кроме того, на прошлой неделе были школьные каникулы. Мы проводим свой обычный тщательный пограничный контроль, и с нашей стороны задержек не было.

Департамент полиции и погранохраны не рекомендует поездки в Россию. Однако если вы решите все же это сделать, просим запастись временем для пересечения границы.

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