В выходные в социальных сетях распространились информация и фотографии больших очередей на российско-эстонской границе в Нарве, а люди жаловались, что им приходится часами стоять в очереди, чтобы попасть в Эстонию.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в минувшие выходные на границе в Нарве движение встало?
Начальник Нарвского погранпункта МАРЕК ЛИЙВА:
- В выходные дни пересекающих границу больше, чем обычно, поэтому также могут образовываться очереди. Кроме того, на прошлой неделе были школьные каникулы. Мы проводим свой обычный тщательный пограничный контроль, и с нашей стороны задержек не было.
Департамент полиции и погранохраны не рекомендует поездки в Россию. Однако если вы решите все же это сделать, просим запастись временем для пересечения границы.