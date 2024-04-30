Расширяющийся на Йыхви Вирумааский колледж Таллиннского технического университета начнет преподавать новую специальность - "цикличная экономика" - в здании Йыхвиского концертного дома.
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Вирумааский колледж расположится в Йыхви в двух помещениях концертного дома
Директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт сказала, что колледж получит в свое распоряжение два помещения на четвертом этаже концертного дома, где прежде действовал клуб госчиновников, деятельность которого на сегодня сошла на нет.