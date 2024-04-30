Вт, 30.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Вирумааский колледж расположится в Йыхви в двух помещениях концертного дома

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
На стене Йыхвиского концертного дома осенью может появиться табличка "Virumaa kolledž".
На стене Йыхвиского концертного дома осенью может появиться табличка "Virumaa kolledž". Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Расширяющийся на Йыхви Вирумааский колледж Таллиннского технического университета начнет преподавать новую специальность - "цикличная экономика" - в здании Йыхвиского концертного дома.

Директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт сказала, что колледж получит в свое распоряжение два помещения на четвертом этаже концертного дома, где прежде действовал клуб госчиновников, деятельность которого на сегодня сошла на нет.

В большем помещении расположится аудитория, где будут проходить лекции, а комната поменьше предназначена для преподавателей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх