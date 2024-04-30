ПЕРЕДОВИЦА Шпаргалка Госконтроля по экономии денег

Если городские учреждения еще контролируются, то городские службы и хозяйственную деятельность самого горуправления в последние годы по существу не анализировали. Целых 60% расходов на хозяйствование внутренний контроль не затрагивал. Свод правил, введенный в действие для снятия коррупционных рисков, в Кохтла-Ярве тоже недостаточен. Конкуренция на гостендерах часто была слабой. В случае самого дорогого тендера на обслуживание городских дорог стоимостью 12,5 миллиона евро на пять лет был только один участник, и только один заинтересованный в покупке нашелся также при продаже самого дорогого городского имущества, то бишь дома призрения.

Аудит касался периода с начала 2022 года до середины 2023 года, в ходе которого власть менялась несколько раз, однако он отражает значительно более долгосрочную тенденцию.

Наряду с указанием на недостатки Госконтроль дал Кохтла-Ярве некоторые рекомендации о том, как улучшить внутренний контроль и содействовать возникновению большей конкуренции как при проведении тендеров, так и при продаже городского имущества.

К этим рекомендациям стоит отнестись серьезно, ведь это своего рода шпаргалка, следование которой должно бы позволить городу сэкономить значительное количество публичных денег. Если бы, например, в тендере на обслуживание дорог было больше участников, то и цены были бы гораздо благоприятнее и на сэкономленные деньги можно было бы больше сделать в интересах города.