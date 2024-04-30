ИСТОРИЯ Артур Чужас: "В школьных учебниках об этом не говорится"

Главной темой состоявшейся неделю назад VII исторической конференции памяти генерала Александера Тыниссона была тема Йыхви и Ида-Вирумаа во Второй мировой войне. Десятиклассник Тартуской гимназии Треффнера Артур Чужас говорил в своем докладе как о пожаре 1943 года, так и о длившихся месяцами бомбежках 1944 года. Его руководителем был историк Валло Реймаа.

- Тему предложил организатор, и сразу, как я о ней услышал, она показалась мне крайне интересной. О последствиях Второй мировой войны для маленьких городов говорится немного. О том, что случилось с Йыхви, в школьных учебниках не прочитаешь, - говорит он.