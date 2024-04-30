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ИСТОРИЯ Артур Чужас: "В школьных учебниках об этом не говорится"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Артур Чужас говорил на исторической конференции генерала Александера Тыниссона о гибели старого Йыхви во Второй мировой войне.
Артур Чужас говорил на исторической конференции генерала Александера Тыниссона о гибели старого Йыхви во Второй мировой войне. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Юный кохтлаярвесец Артур Чужас, выступивший на исторической конференции в память генерала Александера Тыниссона с докладом о гибели старого Йыхви во Второй мировой войне, говорит, что эта тема ему крайне интересна.

Главной темой состоявшейся неделю назад VII исторической конференции памяти генерала Александера Тыниссона была тема Йыхви и Ида-Вирумаа во Второй мировой войне. Десятиклассник Тартуской гимназии Треффнера Артур Чужас говорил в своем докладе как о пожаре 1943 года, так и о длившихся месяцами бомбежках 1944 года. Его руководителем был историк Валло Реймаа.

- Тему предложил организатор, и сразу, как я о ней услышал, она показалась мне крайне интересной. О последствиях Второй мировой войны для маленьких городов говорится немного. О том, что случилось с Йыхви, в школьных учебниках не прочитаешь, - говорит он.

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