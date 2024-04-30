Вечером в понедельник в волости Алутагузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.
В Алутагузе пьяный водитель врезался в дерево
29 апреля в 17.05 на 48-м километре дороги Раквере-Раннапунгерья произошла авария в которой водитель Volkswagen Passat, 63-летний мужчина, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водитель пострадал и был доставлен в больницу.
У пострадвшего выявили алкогольное опьянение, также у него отсутствовало право на вождение автомобилем.