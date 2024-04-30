В понедельник и во вторник ночью спасатели Ида-Вирумаа получили два сообщения о возгорании травы.
В Онтика и Кивиыли горела старая трава
29 апреля в 21.30 спасатели отправились в деревню Онтика Тойлаской волости, на трассу Таллинн-Нарва, вдоль которой была видна горящая в двух местах почва. На вызов откликнулись спасатели Йыхви, Кивиыли и Кохтла-Ярве. Для ограничения распространения огня также использовались квадроциклы. К 22.33 пожар удалось локализовать, выгорело около двух гектаров земли. Полиция пока выясняет обстоятельства происшествия.
30 апреля в 1.10 спасателям поступило сообщение из города Кивиыли, недалеко от улицы Выйду, где горела трава. К 1.43 спасатели потушили 30 квадратных метров горящей почвы с помощью веников и воды.