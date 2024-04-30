МВД наймет адвокатское бюро для спора с ЭПЦ МП

О сотрудничестве с адвокатским бюро Ellex Raidla свидетельствует подтверждение канцлера министерства Тармо Мийлитса, приложенное к заказному письму, отправленному в бюро, которое вместе со стандартными условиями оказания юридических услуг Ellex Raidla является частью договора об оказании юридических услуг, сообщает ERR.

"Я прочитал и согласен со всеми условиями письма и стандартными условиями Ellex Raidla", – подтвердил Мийлитс в подтверждении, подписанном на прошлой неделе.

Министерство будет платить бюро по часам, оплата варьируется от 130 до 295 евро за услуги, предоставляемые юристами, и от 50 до 100 евро за услуги, не связанные с юристами, говорится в письме бюро Ellex Raidla в Министерство внутренних дел. К цене добавляется налог с оборота, кроме того, министерство обязуется оплатить бюро другие заранее оговоренные расходы, которые могут возникнуть в ходе работы.

Представители Министерства внутренних дел начали встречи с приходами Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) в середине апреля, чтобы убедить их выйти из-под юрисдикции Московского патриархата и присоединиться к другой православной церкви, действующей в Эстонии, – Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ). Однако руководители ЭПЦ МП по сути отвергли это предложение. Также министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на прошлой неделе посетил Куреэмяэский монастырь, который напрямую подчиняется Московскому патриархату, призывая его также выйти из-под подчинения Москве, но руководство монастыря ответило, что не намерено разрывать каноническую связь с Москвой. В непосредственном подчинении у Московского патриархата также находится собор Александра Невского в Таллинне.

Парламент Эстонии готовится признать Русскую православную церковь организацией, поддерживающей российскую агрессию. На недавнем собрании Всемирного русского народного собора, возглавляемого патриархом Кириллом, была принята декларация, в которой российская агрессия в Украине была объявлена "священной войной", а западные страны были названы жертвами "сатанизма".