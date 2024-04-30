Мужчина осужден за хранение детской порнографии

56-летний Михаил предстал перед судом по обвинению в том, что более четырех лет назад он записал 26 видеофайлов, изображающих мальчиков до 14 лет в порнографических ситуациях, и хранил их на карте памяти, пока прошлым летом полиция не конфисковала их во время обыска.

Он также отправлял порнографические видеоролики с изображением несовершеннолетних со своего адреса электронной почты и хранил на своем телефоне файлы изображений, на которых были несовершеннолетние мальчики в эротических и порнографических ситуациях.

В суде Михаил пошел на соглашение, согласно которому он был наказан условным сроком на 1 год и 3 месяца. Ему также назначили испытательный срок на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, он должен выплатить более 1400 евро для покрытия процессуальных издержек и принудителного платежа.

Решение вступило в силу.