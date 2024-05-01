Министр: в Нарве не хватает только 16 педагогов

"Действительно, в Нарве очень много учителей, у которых нет категории В2 по эстонскому языку. Однако с 1 сентября полностью на преподавание на эстонском языке переходят только первые и четвертые классы. В остальных классах учителя продолжат преподавание на русском языке. И у этих учителей знание эстонского языка должно быть на уровне В2", - сказала Кристина Каллас, добавив, что многие из этих учителей сейчас ходят на курсы эстонского языка, передает rus.err.

По словам министра, никто не собирается увольнять педагогов. "Им всем надо дать возможность сдать экзамены на уровень В2 и они смогут продолжить работать в школе на русском языке еще как минимум три года. Поскольку желающих улучшить знания эстонского языка много, к 1 августа не все успеют закончить языковые курсы и сдать экзамены". Поэтому, по словам Каллас, есть договоренность с Языковым департаментом, что инспекторы будут подходить индивидуально к каждому учителю. Если кто-то не успел окончить курсы до 1 августа, ему дадут возможность их закончить и сдать экзамен. Министр пообещала, что никого увольнять не будут, если, конечно, сам учитель не принял решение завершить свою профессиональную карьеру и целенаправленно не пошел учить язык.

"Если у учителя нет категории В2 и он не ходит на курсы эстонского языка, то после 1 августа, он, конечно, не сможет работать в школе", - резюмировала министр образования.

Сколько учителей не стало посещать курсы и сколько учителей, возможно, не сдаст экзамен на В2, сегодня сказать сложно. По словам министра, эта информация появится к июлю.