Погранпереход в Нарве теперь на ночь будет закрыватся

Решением правительства пограничный пункт "Нарва-1" теперь с 1 мая будет закрываться на ночь с 11 часов вечера. Служба погранохраны рассчитывает, что все пересекающие границу люди получили информацию о новом режиме работы пункта и не окажутся в сложной ситуации, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мы надеемся, что люди уже получили эту информацию и будут рассчитывать, что в 23 часа погранпункт будет закрыт и на мосту никого не останется. Если кто-то там может быть останется, если мы увидим, что кто-то идет в сторону нашего погранпункта, то мы их конечно проверим и пропустим", - сказал руководитель погранпункта "Нарва-1" Марек Лийва.

Информация о том, что пограничный пункт в Нарве переходит на новый режим работы доведена до российских коллег. Также и все автобусные компании, которые осуществляют перевозки по маршрутам до Санкт-Петербурга, отменили свои ночные рейсы и уплотнили дневной график. Прибывающие сейчас сразу по несколько автобусов в дневное время создают большие очереди на границе.