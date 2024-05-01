- В нынешнем году мы можем окончательно заключить, что "холодная война" для нас закончилась, - сказала министр иностранных дел Кристийна Оюланд 1 мая 2004 года на кемпинговой площадке возле санатория "Тойла", где подняли еврофлаг и отведали мяса насаженного на вертел стокилограммового бычка.
История: Как 20 лет назад в Ида-Вирумаа праздновали вступление Эстонии в Евросоюз ⟩ В Тойла принесли в жертву евробыка
До прибытия министра иностранных дел вниманием присутствовавших безраздельно владеет насаженный на вертел бык, которого руководитель владеющего санаторием "Тойла" АО "Агдек" и хозяин фермы по разведению быков Сулев Реэло называет жертвенным животным.
Бык, живой вес которого составлял 200 килограммов, без внутренностей, голяшек и головы полегчал наполовину. "Если еще и кости отнять, то мяса останется где-то килограммов 50", - уточняет зажаривающий в своей жизни десятого быка Ральф Бурк. Зажариванию предшествовала десятичасовая предварительная обработка. "Все технологи утверждают, что на приготовление быка требуется пять дней, но я справляюсь за два, так что надо либо выгонять технологов, либо они кладут тушу лишь в соленую воду. А я добавил приправы, которые делают мясо мягким", - говорит Бурк. Основным компонентом маринада является масло, а кроме него - черносмородинное и абрикосовое варенье, майонез, мускат и прочее. "Кетчупа и уксуса нет ни капли", - заверяет он.
Богатый на события год
Перед тем как приступить к трапезе, надо официально объявить о начале евроэпохи. "Нынешний год имеет для нас историческое значение, - говорит Кристийна Оюланд, провожая в путь еврофлаг. - Лишь месяц назад мы стали членами НАТО, теперь являемся членами Евросоюза, а если заглянуть чуть впред, в лето, то в августе исполнится 10 лет с момента вывода советских войск из Эстонии. Думаю, что в нынешнем году мы сможем окончательно отметить, что "холодная война" для нас закончилась и Эстония как маленькое государство стала одной из частей больших и мощных союзов".
В то время как премьер-министр Юхан Партс празднует с другими главами правительств в Дублине, министр иностранных дел считает естественным оставаться в Эстонии.
"Ведь это событие знаменательное в первую очередь для Эстонии. То, что я 1 мая буду находиться именно в Эстонии, я запланировала еще несколько месяцев назад", - отметила она. Выпавший на 1 мая слет выпускников Йыхвиской гимназии привел в Ида-Вирумаа одну из известнейших выпускниц гимназии: "Я несколько лет подряд обещала школе, что приеду".
Солнце светило и 1 мая
Известный евроскептик - баллотирующийся в Европарламент по списку Партии реформ Игорь Грязин - светится, прибыв на праздник в Тойла, будто вступление Эстонии в ЕС оказалось исполнением и его мечты: "Мне приятно отметить, что те, кто думали, что сегодня солнце уже светить не будет, ошиблись. Оно светило вчера и будет светить сегодня. Может, жизнь так и пойдет, что солнца будет ровным счетом столько, сколько мы сами этого желаем".
Профессор юриспруденции добавляет, что каждый юрист, который отправляется в суд и говорит судье, что он дурак и его законы дурацкие, - это плохой юрист. "Это значит, что вопрос решен и обсуждению не подлежит. Теперь самое важное - работать во имя того, чтобы Эстония сохранила собственное своеобразие. В Советском Союзе мы были каким-то экспериментальным регионом, находились в составе российской империи с особым статусом, были несколько иными в шведской империи. Если мы и теперь останемся самими собою, то не пропадем".