История: Как 20 лет назад в Ида-Вирумаа праздновали вступление Эстонии в Евросоюз В Тойла принесли в жертву евробыка

В то время как премьер-министр Юхан Партс празднует с другими главами правительств в Дублине, министр иностранных дел считает естественным оставаться в Эстонии.

"Ведь это событие знаменательное в первую очередь для Эстонии. То, что я 1 мая буду находиться именно в Эстонии, я запланировала еще несколько месяцев назад", - отметила она. Выпавший на 1 мая слет выпускников Йыхвиской гимназии привел в Ида-Вирумаа одну из известнейших выпускниц гимназии: "Я несколько лет подряд обещала школе, что приеду".

Солнце светило и 1 мая

Известный евроскептик - баллотирующийся в Европарламент по списку Партии реформ Игорь Грязин - светится, прибыв на праздник в Тойла, будто вступление Эстонии в ЕС оказалось исполнением и его мечты: "Мне приятно отметить, что те, кто думали, что сегодня солнце уже светить не будет, ошиблись. Оно светило вчера и будет светить сегодня. Может, жизнь так и пойдет, что солнца будет ровным счетом столько, сколько мы сами этого желаем".

Профессор юриспруденции добавляет, что каждый юрист, который отправляется в суд и говорит судье, что он дурак и его законы дурацкие, - это плохой юрист. "Это значит, что вопрос решен и обсуждению не подлежит. Теперь самое важное - работать во имя того, чтобы Эстония сохранила собственное своеобразие. В Советском Союзе мы были каким-то экспериментальным регионом, находились в составе российской империи с особым статусом, были несколько иными в шведской империи. Если мы и теперь останемся самими собою, то не пропадем".