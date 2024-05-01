Тысячи жителей Эстонии рискуют попасть под мобилизацию в РФ

Эти новеллы могут стать серьезной проблемой для десятков тысяч россиян мужчин, которые живут в Эстонии, рассказал Rus.Postimees практикующий юрист.

Новость о «Едином реестре сведений о военнообязанных гражданах» России, который заработает 1 ноября, пришла в минувшее воскресенье. 27 апреля на официальном портале нормативных актов РФ было опубликовано соответствующее постановление правительства России. О том, что изменится в жизни военнообязанных россиян, и как это коснется тех россиян, которые живут в Эстонии, изданию рассказал Артем Клыга, юрист, который лично работал с теми, кто отказывается служить в армии РФ, менеджер адвокации в Движении сознательных отказчиков.

"Заявлено, что с 1 ноября 2024 года заработает электронный «Единый реестр сведений о военнообязанных гражданах». В рамках работы этого реестра между пограничниками ФСБ и военкоматами заработает автоматический обмен информацией. И если человеку направят электронную повестку, а этот человек подлежит срочной службе в Российской Федерации, то ему ограничат выезд из страны и просто не выпустят. Мы не исключаем, что этот запрет могут применять и к тем, кто подлежит мобилизации. Попавшие в этот реестр будут обязаны сдать свой загранпаспорт," рассказал Клыга.

В будущем же человек, по его словам, может приехать в РФ, увидеть, что ему направлена эта электронная повестка, и если он подлежит срочной службе в России, то это стопроцентное ограничение на выезд.

"Если он подлежит мобилизации, ему также могут запретить выезд. Придется судиться, разбираться, жаловаться. Это дополнительные проблемы, дополнительный стресс и много времени," рассказал Клыга.