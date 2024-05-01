Сегодня исполняется 20 лет со дня присоединения Эстонии к ЕC

84 процента жителей Эстонии поддерживают членство в Европейском Союзе.

«Европейский Союз постоянно развивается, и на протяжении 20 лет мы также направляем его развитие. Нам доверяют, нас слушают и учитывают наше мнение, - подчеркнула премьер-министр Кая Каллас. - Вступление Эстонии в Европейский Союз стало историей успеха, которая теперь позволяет нам помогать другим странам, включая Украину, на пути к тому, чтобы стать государством ЕС».

Премьер-министр отметила, что за время членства в Европейском Союзе экономика Эстонии и средняя зарплата выросли почти в четыре раза. «С помощью Европейского Союза мы смогли сделать значительные инвестиции в строительство нашей страны и инфраструктуры в различных областях, чтобы населению Эстонии жилось хорошо и безопасно».

Она также сказала, что вступление в Европейский Союз и Шенгенскую визовую зону обеспечило жителям нашей страны свободу путешествовать, учиться и работать в других государствах-членах.

«Давайте помнить, что Европейский Союз – это не «они» далеко в Брюсселе. Мы сами являемся Европейским Союзом", - подчеркнула Кая Каллас.