По данным на 1 апреля, среди руководителей самоуправлений Ида-Вируского уезда самую высокую зарплату получали старейшина волости Алутагузе Тауно Выхмар и глава волости Йыхви Марис Тоомель - по 4500 евро в месяц.
В Ида-Вирумаа старейшины двух волостей получают больше зарплаты, чем мэры крупных городов
Это выясняется из опубликованных 1 мая Министерством финансов данных по зарплатам чиновников и служащих местных самоуправлений.
На втором месте находится мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело - 4320 евро в месяц.
Мэры Нарвы и Нарва-Йыэсуу - Яан Тоотс и Максим Ильин, а также старейшина волости Люганузе Дмитрий Дмитриев - получают по 4000 евро в месяц.
Мэр Силламяэ Тынис Калберг зарабатывает 3850 евро в месяц, а самый низкий оклад среди руководителей местный самоуправлений Ида-Вирумаа у старейшины волости Тойла Эве Эаст - 3500 евро в месяц.