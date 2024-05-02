В Ида-Вирумаа старейшины двух волостей получают больше зарплаты, чем мэры крупных городов

Это выясняется из опубликованных 1 мая Министерством финансов данных по зарплатам чиновников и служащих местных самоуправлений.

На втором месте находится мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело - 4320 евро в месяц.

Мэры Нарвы и Нарва-Йыэсуу - Яан Тоотс и Максим Ильин, а также старейшина волости Люганузе Дмитрий Дмитриев - получают по 4000 евро в месяц.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг зарабатывает 3850 евро в месяц, а самый низкий оклад среди руководителей местный самоуправлений Ида-Вирумаа у старейшины волости Тойла Эве Эаст - 3500 евро в месяц.