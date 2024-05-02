Жительница Кохтла-Ярве, обвинившая своего партнера в насилии, наказана сама

Прошлым летом 18-летняя Яаника заявила патрульному полицейскому, что ее партнер неоднократно ударил и толкнул ее. Через день она позвонила в центр тревоги и сообщила, что ее партнер неоднократно применял к ней физическое насилие.

Однако через несколько дней молодая женщина, давая полиции дополнительные показания, заявила, что ее предыдущие показания не соответствуют действительности и что никакого насилия не было.

Однако в результате полиция возбудила уголовное дело против самой Яаники за то, что она дала ложные показания, хотя ее заранее предупредили, что за ложные показания предусмотрена ответственность.

В апреле этого года суд признал Яанику виновной в совершении уголовного преступления и приговорил ее к условному штрафу в размере 900 евро. Он не будет приведен в исполнение, если в течение года Яаника не совершит умышленого преступления.

Однако для покрытия процессуальных издержек женщине придется заплатить почти 800 евро.