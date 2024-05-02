Интернет-магазин Barbora расширяется в Нарву, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ

«7 мая мы начнем обслуживать клиентов в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Наряду с Таллинном и Харьюмаа, Тарту и окрестностями, а также Пярну это будет четвертый регион в Эстонии, где клиенты смогут совершать ежедневные покупки, не выходя из дома или не покидая работу», - рассказала руководитель отдела маркетинга и ассортимента Barbora Любовь Сейбак.

По словам Сейбак, Barbora стремится выполнять заказы в течение одного дня, если покупки совершаются до обеда, а доставка может быть осуществлена ​​в течение часа. За доставкой заказа можно следить в режиме реального времени в приложении Barbora.

«В интернет-магазине вы можете заказать продукты питания и основные товары для дома как для себя, так и, например, для своих пожилых родственников – наш опыт в других городах показывает, что дети и внуки активно используют эту возможность: ведь курьер доставляет заказанное прямо до дверей квартир в многоквартирных домах, поэтому пожилым людям не приходится напрягаться, нося тяжелые сумки с покупками», - рассказала Любовь Сейбак.

Она отметила, что, войдя в свою учетную запись, также можно создавать сохраненные корзины покупок, куда можно добавлять, например, все продукты на неделю, без необходимости каждый раз выбирать все нужное вручную.

Минимальная сумма покупок в интернет-магазине составляет 20 евро, а после запуска услуги новым клиентам придется оплатить первые три доставки. После этого плата за курьерскую доставку составляет 0,99 евро. Все заказы от 60 евро доставляются бесплатно.

Всего в системе Barbora содержатся адреса 15 000 домохозяйств в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. В будущем компания рассматривает возможность расширения и на другие города Ида-Вирумаа.