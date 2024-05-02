ВИДЕО Дети устроили пожар в центре Йыхви

В 14.41 в центр тревоги поступило сообщение о том, что за бизнес-центром Tsentraal загорелся пресс для макулатуры.

Руководитель Tsentraal Аннели Мянд рассказала, что на видео с камеры наблюдения видно, как двое детей, мальчик и девочка около 10 лет, подожгли пресс для макулатуры. Мянд сообщила, что в результате пожара были повреждены пресс для макулатуры и часть стены центра. "Сейчас мы подсчитываем ущерб и подаем заявление в полицию о поджоге", - сказала она, отметив, что быстрые действия спасателей предотвратили возможное распространение огня.