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ВИДЕО Дети устроили пожар в центре Йыхви

Эрик Гамзеев
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Спасатели у центра Tsentraal.
Спасатели у центра Tsentraal. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В четверг днем ​​пожар вспыхнул у центральной площади Йыхви возле бизнес-центра Tsentraal, в котором расположены магазины, офисы, тренажерный зал и заведения общепита.

В 14.41 в центр тревоги поступило сообщение о том, что за бизнес-центром Tsentraal загорелся пресс для макулатуры.

Прибывшие на трех машинах спасатели быстро потушили пожар, и необходимости эвакуировать людей из центра не было.

 Горевший пресс для макулатуры.
 Горевший пресс для макулатуры. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Руководитель Tsentraal Аннели Мянд рассказала, что на видео с камеры наблюдения видно, как двое детей, мальчик и девочка около 10 лет, подожгли пресс для макулатуры. Мянд сообщила, что в результате пожара были повреждены пресс для макулатуры и часть стены центра. "Сейчас мы подсчитываем ущерб и подаем заявление в полицию о поджоге", - сказала она, отметив, что быстрые действия спасателей предотвратили возможное распространение огня.

Хотя здание не пострадало от пожара, в среду днем ​​в магазинах ощущался сильный едкий запах дыма.

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