Эстония поднялась на шестое место в мире по свободе прессы

При этом, как отмечает организация, ситуация со свободой СМИ во всем мире продолжает стремительно ухудшаться - число нападений на журналистов растет, как и число стран, в которых условия работы для сотрудников массмедиа описываются как "катастрофические", передают в пятницу радионовости ERR, сообщает портал rus.err.

Как следует из ежегодного рейтинга организации, в прошлом году 36 стран мира оказались в категории тех, где независимая журналистика практически невозможна. Это рекорд последних десяти лет.

"Растущий масштаб насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ - это пугающий тренд. Автократы, лоббисты и враги демократии стремятся всеми силами предотвратить независимое освещение событий", - заявила генеральный директор "Репортеров без границ" Аня Остерхаус.

Среди стран с самой благоприятной ситуацией со свободой прессы оказались Норвегия, Дания и Швеция.

Эстония в этом рейтинге заняла шестое место. Литва опустилась с 7-й на 13-ю строчку. Латвия поднялась с 16-го места на 12-е.

Россия находится на 162 месте.

Замыкают рейтинг Афганистан, Сирия и Эритрея.