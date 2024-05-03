Между Таллинном и Петербургом запускают новый автобусный маршрут, минуя Нарву

С 15 мая 2024 года пассажирам рейсовых автобусов, которые перемещаются между Россией и Эстонией, больше не нужно будет переходить границу пешком и пересаживаться с автобуса на автобус, как это происходит последние несколько месяцев после закрытия автомобильного сообщения по мосту «Дружба» через реку Нарова, пишет rus.postimees.

Компания Ecolines запускает новый маршрут через южный погранпереход на эстонско-российской границе.

«Ecolines открывает с 15.05.2024 движение по регулярному маршруту Санкт-Петербург - Псков - Таллинн с пересечением границ на автобусе. Автобус будет ежедневно отправляться из Петербурга и Таллинна вечером в 21.00 с прибытием в Таллинн и Петербург утром в 08:05. Пересечение границы будет происходить на автобусе Ecolines», - сообщила компания в четверг, 2 мая.

«Этот рейс будет удобен тем, кому необходимо утром прибыть в Таллинн и Санкт-Петербург и тем, кто не хочет стоять в очереди на пешеходном переходе Ивангород - Нарва. Наш автобус будет следовать через МАПП Шумилкино (Россия) и Лухамаа (Эстония). Новые маршруты через Псков сделают путешествие более предсказуемым, увеличив при этом его на "длительность одного фильма"», - сказано в сообщении Ecolines.