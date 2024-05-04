ОПРОС Надо ли 1 июня объявить Днем детей и сделать выходным?

Фото: Peeter Lilleväli Юлия РЯЗАНЦЕВА, хореограф: - Это было бы прекрасно. Первый день лета. День защиты детей - не праздничное название и серьезный смысл. В нашей семье в этот день всегда ели мороженое. Но я бы сделала этот праздник более масштабным - ярмарки, выставки, разные развлечения для деток. Было бы здорово провести его всей семьей.

Фото: Peeter Lilleväli Анатолий РАДУНЕН, пенсионер: - Конечно, надо сделать настоящий праздник, а это значит красный день календаря. Лишних праздников не бывает.

Фото: Peeter Lilleväli Светлана ЖИХАРЕНКО, безработная: - Неплохо было бы, хотя бы потому, что больше внимания детям надо уделять - это наше будущее. День защиты детей - это что-то не очень понятное. У меня четверо внуков, и я бы хотела для них лучшего. Кроме этого, можно красным днем календаря добавить 8 марта и православное Рождество - многие люди их отмечают, в выходной больше возможностей провести время с семьей.

Фото: Peeter Lilleväli Иветта САККАРТ, руководитель региональной службы скорой помощи: - Обязательно. Потому что возможность провести с детьми дополнительный день - это важно. Несомненно, детям надо каждый день уделять внимание, но в государственный праздник можно было бы собраться всей семьей, с бабушками-дедушками. Восьмое марта всегда отмечается активно, можно было бы и этот день сделать выходным. Еще лучше каждый год немного пересматривать календарь - если праздник попадает на выходные, то передвигать рабочий график...

Фото: Peeter Lilleväli Ольга НИКОЛАЕВА, молодая мама: - Не нужно. Мы и так каждый день вместе с ребенком. Первого июня после трудового дня тоже можно устроить семейный отдых и отпраздновать День детей. В Эстонии и так достаточно праздников.