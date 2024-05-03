Вока получит новую баскетбольную площадку с бетонным покрытием

- Мы рады, что так много предприимчивых муниципалитетов и общин выступают за улучшение условий для игры в баскетбол в своих населенных пунктах. Положительные отзывы говорят нам о том, что мы занимаемся нужным делом. "Betoonimeister" сможет поддержать молодежный спорт в трех активных общинах, - сказал руководитель "Betoonimeister" Калле Суйтслепп.

По словам Сийма Раудла, главного тренера Эстонской баскетбольной ассоциации 3x3 и члена комиссии по проведению конкурса, инициатива "Betoonimeister", хочется надеяться, побудит и других предпринимателей поддержать местные общины и обратить внимание на площадки для игр с мячом в своем родном краю. "Несмотря на то, что баскетбол - один из самых любимых видов спорта в Эстонии и у нас более тысячи площадок, большинство из них находятся в довольно плачевном состоянии, особенно в небольших населенных пунктах", - сказал Раудла.

На открытой баскетбольной площадке в Вока уже десять лет проводятся соревнования по баскетболу 3х3. "К сожалению, время сделало свое дело, и нынешний асфальт растрескался и появились выбоины, которые стали опасны для игроков", - рассказали заявители из Тойлаского спортивно-культурного центра. Амортизированное асфальтовое покрытие будет заменено на бетонное с акриловым покрытием.