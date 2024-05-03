Повышается госпошлина за удостоверяющие личность документы

Изменения вступят в силу с 1 января следующего года, пишет rus.err.

Например, государственная пошлина за ID-карту увеличится с 30 евро до 45 евро (в самообслуживании – 20 и 35 евро соответственно), а пошлина за паспорт вырастет с 45 евро до 60 евро (в самообслуживании – 35 и 50 евро).

Государственная пошлина за сделанные в срочном порядке ID-карты, паспорта и карты вида на жительство вырастет до 250 евро. Сейчас госпошлина за них составляет 45, 58 и 64 евро соответственно.

"Государственные пошлины за удостоверения личности за последние 10 лет повышались только один раз. В то же время значительно выросли затраты на рабочую силу, были созданы новые и более удобные для заявителей способы подачи заявлений и получения документов, а также электронные решения", – сказала советник отдела пограничной охраны и миграционной политики Министерства внутренних дел Элен Краавик.

По словам Краавик, при установлении ставок государственной пошлины исходят из затрат, за основу берут как прямые, так и косвенные расходы, связанные с обработкой заявлений или проведением процедур.

"Однако мы установили государственную пошлину за удостоверение личности ниже себестоимости, чтобы обеспечить доступность удостоверения личности для граждан Эстонии", – добавила Краавик.