Директора расположенного в Йыхви магазина торговой сети "Maxima" уволили после того, как работодатель узнал, что руководитель магазина неофициально наняла на работу человека, которому платила зарплату продуктами, которые следовало выбрасывать.
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Директор йыхвиского магазина платила нанятому работнику списанными продуктами
В январе прошлого года ТОО "Maxima Eesti" со дня освободило от должности имевшую большой опыт работы директора магазина, так как выяснилось, что та неофициально приняла на работу человека, которому платила предназначенными на выброс продуктами.