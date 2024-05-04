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Директор йыхвиского магазина платила нанятому работнику списанными продуктами

Эрик Калда
, журналист
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В йыхвиском магазине "Maxima" месяц работал человек, которому платили предназначенными на выброс продуктами.
В йыхвиском магазине "Maxima" месяц работал человек, которому платили предназначенными на выброс продуктами. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Директора расположенного в Йыхви магазина торговой сети "Maxima" уволили после того, как работодатель узнал, что руководитель магазина неофициально наняла на работу человека, которому платила зарплату продуктами, которые следовало выбрасывать.

В январе прошлого года ТОО "Maxima Eesti" со дня освободило от должности имевшую большой опыт работы директора магазина, так как выяснилось, что та неофициально приняла на работу человека, которому платила предназначенными на выброс продуктами.

Директор обратилась в суд

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