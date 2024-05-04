Вместо закрытого в прошлом году в Тойла частного детсада может появиться попечительский дом, для чего девелопер хочет получить от волости дополнительную землю. Волостное управление поддерживает создание попечительского дома, однако предпочитает, чтобы он оставался в границах нынешней недвижимости детсада.
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Владелец здания тойлаского детсада планирует открыть в нем попечительский дом
Член правления ТОО "Foronte" Мартин Ритберг начал подготовку, чтобы перестроить расположенное на недвижимости "Oru t 17" здание детсада в современный попечительский центр. В конце апреля он письменно известил об этом Тойлаское волостное управление, попросив его дать ответ относительно данного плана.