Владелец здания тойлаского детсада планирует открыть в нем попечительский дом

Вместо закрытого в прошлом году в Тойла частного детсада может появиться попечительский дом, для чего девелопер хочет получить от волости дополнительную землю. Волостное управление поддерживает создание попечительского дома, однако предпочитает, чтобы он оставался в границах нынешней недвижимости детсада.