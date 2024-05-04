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Владелец здания тойлаского детсада планирует открыть в нем попечительский дом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Тойлаский детсад пустует с ноября прошлого года.
Тойлаский детсад пустует с ноября прошлого года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вместо закрытого в прошлом году в Тойла частного детсада может появиться попечительский дом, для чего девелопер хочет получить от волости дополнительную землю. Волостное управление поддерживает создание попечительского дома, однако предпочитает, чтобы он оставался в границах нынешней недвижимости детсада.

Член правления ТОО "Foronte" Мартин Ритберг начал подготовку, чтобы перестроить расположенное на недвижимости "Oru t 17" здание детсада в современный попечительский центр. В конце апреля он письменно известил об этом Тойлаское волостное управление, попросив его дать ответ относительно данного плана.

- Не хотелось бы оставлять в поселке очередное разваливающееся здание. Для него нужно найти какую-то функцию, а цель землепользования "социальная земля" устанавливает свои ограничения, - прокомментировал Мартин Ритберг "Северному побережью".

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